2024巴黎奧運｜孔德賢原來係體壇「獎牌王」劉穎鏇女子籃球賽常客

「2024巴黎奧運」將於7月26日（本周五）香港時間深夜於法國巴黎盛大揭幕，無綫翡翠台為隆重其事，於26日當晚11點開始已如箭在弦，先播出巴黎奧運開幕禮熱身節目《全城起動迎奧運》，之後再於當晚深夜12時50分開始直播開幕盛典。

為隆重其事，當晚主持及藝人陣容相當鼎盛（排名不分先後），除有林溥來Patrick Sir、朱凱婷、陳懿德、陸浩明、潘靜文、林正峰、6位奧運之星、鍾志光，專業評述朱詠康（劍擊）、蕭靜雯（羽毛球），另外還有周吉佩、羅啟豪、支嚳儀、顔志恒、陳菁葶、陳俞霏、林思彤（前名：林若盈）、顏米羔、何晉樂、文凱婷、黃洛妍、李茵彤，以及2024年度香港小姐15強佳麗等。賽事方面，無綫20＋組頻道，包括翡翠台（81台）、TVB Plus（82台）、無綫新聞台（83台）、明珠台（84台），myTV SUPER 17組頻道，及官方社交平台（3組）屆時亦會為觀眾進行鋪天蓋地直播、賽前分析、賽後精華及重點賽事採訪，務求第一手直擊全城期待的國家隊及港隊運動員奪金珍貴一刻。

方力申同翠如BB係「奧運特派專員」。

2004年雅典奧運會，無綫找來當年紅極一時的小生林峯、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲及黎諾懿組成「奧運之星」擔任宣傳工作，六人為此難得合體又唱又跳，相關片段流傳至今、熱話不斷。相隔20年，無綫再度推出全新組合「奧運之星」，今次找來三位小生-前國際學校體育老師黃庭鋒（Telford）、主持界「巨胸飛毛腿」鄭衍峰（Leonard）、「體壇周身刀」孔德賢（Danny）及三位花旦-被譽為擁有「最強Body」的劉穎鏇（Tiffany）、「東張女神」何沛珈（Roxanne）、及因擅長潛水而有「美人魚」封號的何泳芍（Honey）擔任要務。

方力申同翠如BB係「奧運特派專員」。

「奧運之星」私下全是運動健將，當中有人玩運動玩到衝出亞洲、有人直逼中國「國家體育總局」二級運動員水平、有人是香港潛水教練協會成員，六人體育履歷均各有各矚目。六人化身「奧運之星」期間，兼任「特派專員」的鄭衍峰Leonard將飛往巴黎直擊盛事，其他五星則留港主力擔任主持及宣傳工作，為香港隊運動員打氣之餘，並落力推廣奧運熱潮。六人在無綫近日熱播的奧運宣傳片中，更夥拍兩位「奧運特派專員」方力申及黃翠如，展示游水、打籃球、踢足球及跑步等不同實力，當中Honey更是以泳衣裝束上陣，大晒健康性感。

Danny除咗足球，亦熱愛打籃球。

「奧運之星」體能值Profile：

1.黃庭鋒 Telford

黃庭鋒於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，並主力踢前鋒。Telford曾參與不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。Telford本來有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但因要應付考試及有感英國球壇競爭太大選擇放棄。不過Telford並未因而放棄「體育路」，他返回香港後曾當了兩年國際學校體育老師，其中Telford為新加坡國際學校擔任體育老師時，不但帶領該校足球隊首度踢入學界，更成功幫校隊贏得港西區學界冠軍殊榮，認真厲害！

黃庭鋒

Telford正式加入TVB後第一份工作，正是為2016年巴西里約奧運擔任主持工作，之後於2022年北京冬奧又獲派擔任外景主持；更奇妙的是，Telford於2008年為TVB擔任兼職期間，亦為當年的奧運盛事擔任資料搜集及譯名工作，與奧運可相當有緣之餘，亦顯示了Telford在主持體育節目及大型運動盛事方面的資深專業面。

2 鄭衍峰Leonard

驟眼看身型頗為瘦削的Leonard，私下不但是既能上山亦能下海的運動健將，包括擅長長跑、籃球及滑水等，而且更暗藏43吋驚人巨胸，兼是健身教練一名，認真估佢唔到。除了精通運動多多及身形低調地健碩，Leonard原來於加拿大讀書期間曾學過少許法文，雖然他謙稱自己的法文只是打招呼水平，但相信對今次飛赴巴黎直擊奧運亦應該頗有幫助，令人期待。問到為何獲「厚待」成唯一一位飛往巴黎的「奧運之星」，Leonard說：「可能因為上屆（2020年）東京奧運，到（2022年）北京冬季奧運會我都有參與，嗰兩次我都係擔任直播主持同大家喺電視機前面齊齊睇奧運，呢個準備同經驗變相令我有咗今次嘅機會。其實都幾開心，因為我當時做完東京奧運之後嘅目標，都係想真係做一次奧運當地嘅特派專員，因為呢個對於一個主持嚟講，絕對係難能可貴嘅殿堂級任務，好多謝公司畀呢個機會我。」

鄭衍鋒

3.孔德賢 Danny

孔德賢Danny本身是標準足球迷之餘，原來還是「體壇周身刀」。在無綫2021年舉行的大型運動節目《明星運動會》中，Danny積極參與了10項不同的比賽項目，包括：足球、籃球、排球、4X50游泳接力賽、跳遠、標槍、100米、400米、4X100接力及4X400接力賽，並為個人及所屬團隊贏得6金2銅佳績，同時成為該個節目奪得最多獎牌的運動員之餘，並從當時仍是TVB副總經理的曾志偉手上接過「最喜愛運動員」大獎。

孔德賢

4. 劉穎鏇 Tiffany

天生擁有驕人身高及逆天長腿的劉穎鏇Tiffany自幼已擅長打籃球，高中時期曾參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊前往加州比賽並獲得第二名。除了有運動細胞，及充滿陽光氣息的甜美笑容，Tiffany的敏捷度及身手亦相當不俗，加上擁有驚人的毅力及意志力、好學不倦、每一刻做做足準備，Tiffany短短數年已成功躋身「打女路線」，更因擁有超完美身形而獲「最強Body封號」。

劉穎鏇

5. 何沛珈 Roxanne

何沛珈在學期間曾參與體育舞蹈運動，並曾於第6屆香港校際體育舞蹈錦標賽的「中學女子組14至15歲倫巴舞新人賽」項目中，跟舞伴一起勇奪第3名。而向來喜愛不斷挑戰自己的Roxanne，今年年初轉戰「渣打香港馬拉松」挑戰10公里賽，並因淡妝仙氣滿瀉而成為焦點。與Tiffany一樣，Roxanne同樣具備大部分運動員特有的驚人意志力及毅力，除成功克服舊患腰部舊患苦練十公里跑及向半馬進發，為了做好「奧運之星」這份工作，Roxanne早前出發內蒙古為今屆港姐拍攝外景時，竟爭取於長達7小時的車程時間上努力溫習奧運資料，結果因暈車浪及水肚不服致嘔吐大作，認真陰公又專業！Roxanne又透露已向前輩鄭衍峰及陳庭欣請教，並謂會將北京奧運相關資料至少重溫一次，相當專業。

何沛珈

6.何泳芍 Honey

何泳芍Honey曾就讀賽馬會體藝中學，唸書期間經常在學界比賽贏得獎項，自小已深諳水性的她，現在更是香港潛水教練協會成員，近年更致力推廣潛水運動。除了是運動健將，Honey多年來亦致力為「健康膚色」發聲，更為改變外界對健康膚色女生的想法，才決意參加港姐，當時亦因其獨特的古銅色肌膚備受注目。就算是參與綜藝節目拍攝，Honey亦是「運動向」為主，除了有介紹潛水運動的《潛‧規則》，還有以行山等不同戶外活動為主、與廖慧儀、胡美貽及陳若思三位前港姐合作拍攝的真人Show《港女野人》，相關節目播出後叫好叫座，而緊接拍攝的第二季亦即將隆重推出。

何泳芍

「2024巴黎奧運」即將於7月26日至8月11日舉行，港隊共有13個運動項目參賽，獲得巴黎奧運入場券的港隊奧運代表共有35位，包括張家朗、何詩蓓、江旻憓、歐鎧淳、謝影雪等；而劍擊、游泳、乒乓球、羽毛球都是港隊的焦點獎牌希望。此次跆拳道更是港隊首次征奧項目，同樣值得關注。