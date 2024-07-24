前無綫新聞之花驚爆結束5年婚姻　網民猜離婚原因竟與開冷氣有關

前無綫財經體育資訊台主播伍楚瑩（Bonnie）憑住甜美外貌，曾被網民封為「港版有村架純」。她於去年6月底宣布離巢，童星出身的她曾拍過TVB經典電視劇《溏心風暴之家好月圓》中，飾演年輕版的于素心（鍾嘉欣飾）。伍楚瑩於2019年3月與前天文台台長林超英的次子林丰結婚，林丰現為香港管弦樂團藝術策劃總監。伍楚瑩婚後已升呢做人母，但近日她卻忽然向媒體透露，已與林丰離了婚一段時間。

又一個新聞之花走啦！（IG/@ngchoying）

伍楚瑩表示因為私人原因已與林丰和平分開多時，但基於前老爺林超英是公眾人物，年紀事已高，因此她於處理離婚事件上需顧及多方感受，主要是保持低調，所以僅向身邊朋友提及有關消息。她透露目前與林丰保持和平的關係，並以小朋友安好為首。

伍楚瑩與林丰已結束5年婚姻。(ig圖片)

伍楚瑩的前老爺林超英提倡不需要開冷氣，奉行無冷氣之家。有不少網民都對伍楚瑩與老公離婚原因感到好奇，討論區甚至有留言問是否因為林超英不開冷氣，又笑指伍楚瑩終於可以開冷氣：「冇得開冷氣都捱到5年已經好勁」、「連愛情都敵不過全球暖化」、「成千呎屋得風扇，捱到5年已經好叻」、「應該唔夠環保」、「一定同冷氣有關」、「頂唔順返老爺度食飯熱得滯？」、「冇冷氣真係會家變」、「有其父必有其子」、「終於可以開冷氣」、「夾喺婚姻同冷氣之間，佢選擇咗冷氣」等。

伍楚瑩。(ig圖片)

伍楚瑩。(ig圖片)

伍楚瑩。(ig圖片)

伍楚瑩與林丰已離婚。(ig圖片)