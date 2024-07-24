林峯帶老婆愛女重返結婚簽紙地方　張馨月百感交集：這是什麼地方

林峯與內地模特兒張馨月於2019年結婚，翌年誕下女兒Luna，一家三口美滿幸福。 林峯較早前接受訪問透露老婆會帶女兒回來香港放暑假，兼且報讀學習課程，有很多相處的時間。張馨月昨日（23日）在小紅書上載一條有關於與老公林峯和愛女的生活點滴影片，並寫上：「回港第一天的Vlog，拖延症延遲快一個月Vlog終於來了#網球 #高爾夫#吃播#生活Vlog!」影片最受矚目的一點就是林峯帶愛女重返與老婆張馨月結婚當年簽紙的地方。

林峯與老婆張馨月及囡囡一家三口。(微博圖片)

張馨月昨日在小紅書上載有關於與老公林峯和愛女的生活點滴影片。（小紅書截圖）

女兒Luna正面樣貌仍未曝光

影片記錄當天一家出遊的行程，林峯與老婆和女兒穿上輕便的運動裝束出發，但女兒仍然保持低調，她僅露出身穿短裙兼背上網球拍的衣着打扮，刻意用圖案遮擋女兒的正面樣子，不希望孩子樣貌曝光。他們在步行前往網球場期間，張馨月稱該地方就是當年與老公林峯結婚簽紙之地，她百感交集：「這是什麼地方！」林峯對着鏡頭笑說：「這是我們結婚簽紙的地方。」此外她還分享一條與老公在網球場上打網球的片段，畫面中可見林峯換上另一件緊身黃色運動兼戴上cap帽，打扮相當後生，林峯打網球時更一度展現他的麒麟臂，身材維持得超好！

林峯女兒Luna僅露出身穿短裙兼背上網球拍的衣着打扮。（小紅書截圖）

林峯對着鏡頭笑說：「這是我們結婚簽紙的地方。」。（小紅書截圖）