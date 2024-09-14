專訪 |古淖文從未妒忌過陳蕾　坦承私下是老友：我好驕傲

「情緒」每個人都會有，但一不小心墜落它黑暗處的時候，確實會引發一個自我懷疑的戰爭，古淖文（German）就是其中一位。面對着演藝事業不順遂的時候，容易鑽入牛角 尖，在2019年的時候他就患上情緒病，但幸好身邊出現一位天使姐姐幫忙，令他重新振作。因為有經歷令他學懂更會去用愛看世界，強調不需要成為天王巨星，有瓦遮頭有一份食物吃，已經是一種很好的福份。German與《香港01》有約，猶如朋友們坐下來閒談，聽他訴說低潮事，回憶起這些不開心經歷，他則大方面對還放聲大笑，畫面令到筆者相當深刻，能感受到他身上的「真」。



German曾在2019年患上情緒病。（資料圖片）

亞視結束停播回澳門發展

2016年4月份亞視正式結束近59年的電視廣播歷史任務，某程度上對一些藝人有影響，而當問到得知公司倒閉有沒有危機感時，German表示其實影響不大：「我完約時是2014年的4月，你說有沒有影響？因為當時依然跟阿媽去登台表演，所以並沒有特別說有影響，可能命運安排讓我遇到小霖（澳門娛樂製作公司高層）『喂，回來澳門唱吧！』，好呀，2016年正式回澳門發展，中間位置還一直保持有工作做，並沒有說受到影響。」

明顯地香港市場比起澳門大，因為亞視的結束局而令到他無何奈何回到澳門發展，筆者問到：「甘心嗎？」他回答：「我那時候覺得自己很有型，香港做到明星回去了大展拳腳，但澳門市場比較小，你要突圍而出需要多少少力。」所以他在音樂上需要付出更多，趁這段時間好好磨練自己，等待機會重新出發。

German不時跟肥媽登台。（古淖文微博圖片）

2019年我患病這一刻 …

人是沒有完美的，在人生道路上總會遇到低潮時期，而在2019年German就患上情緒病，他娓娓道來：「那時候年輕不太會去想，經常鑽牛角尖，那時候真的不開心的。你不要問我為甚麼，我也不知道，因為我留意到的是你要不開心要崩潰的時候是沒有一個特別原因，是有幾個月時間不開心的。有一次我記得我是對着鏡子，我看着自己跟自己對話說『古淖文，你沒理由一輩子就這樣吧，你高大威猛又不是做天王巨星，你甘心這樣下去嗎？』由那句話開始我就求救找人幫忙。」

鑽牛角尖突患情緒病。（資料圖片）

而這個人他稱作為天使姐姐：「她給了我很多正能量，開解我，因為她的緣故，她是有在做身心靈，因為她的影響令到我開始在身心靈這個旅程上，看一些跟身心靈有關的書，玩塔羅牌、水晶，一路一路慢慢地令自己叫就叫energy level，簡單地說令到心情變得越來越好，到現在已準備好去面對這個世界。（在不知道甚麼情況下患病）是呀！可能我要找一個原因是看不到前景，當你看不到前景你就會迷失了，因為有時候我覺得人生當中有挫敗跌倒是一件好事，你沒有挫敗過你不知道，原來身邊已經有那麼好的東西在你自己身上，我好慶幸有經歷過這種經歷，當我經歷過之後，原來發現這個世界是那麼美好的。」因為組經歷過患病一刻，他更懂感恩：「你人生中有一杯水飲，有瓦遮頭，有食物吃，有身邊的人去支持及關心你，已經是一種很好的福份，不用去多想我要成為天王巨星，我要賺很多錢等，其實不需要，你的心要感恩及知足，這是我學到最深刻的東西。」

患情緒病時幸好獲得天使姐姐幫助。（資料圖片）

從沒想過退出娛樂圈

娛樂圈是一個非常現實的行業，有人很嘗試過後很快放棄，有人堅持做一輩子，而German就是後者：「（有沒有想過退出娛樂圈？）沒有，（堅定要做這一行？）是呀，因為我只有這個技能，除了唱歌我想不到有甚麼工作可以做，（畢業後已確定要做這一行？）不是畢業後，而是從小到大都很想做，（有一個星夢）是呀！很感恩可以做到這一行，是辛苦的，但我覺得所有東西是值得的。（有沒有設給自己多少年期？）我沒有，雖然我是三分鐘熱度的人，但我現在有兩樣東西是一輩子跟着，第一個是我唱歌的事業，第二是健身，這兩樣我不會放棄。」他的口吻是如此地堅定，二話不說的回答，可見「歌手」這個職業已深深刻在他心底。

German從未想過退出娛樂圈。（資料圖片）

我聽過最難聽說話…

觀眾緣這種東西是沒有百分之一百的，總會有人喜歡有人討厭，不被喜歡遭受白眼批評，絕對是每一位明星都會經歷的事，當問到German曾聽過最難聽的說話是甚麼時，他就回憶起：「那時候參加《亞洲星光大道》時，「舞女，回你的澳門唱歌吧！」到現在也是，但我當他們是在亂說話，因為你專注在這種負評上的時候，你自己也會不開心，當然不會全世界的人都在做這種事（負評），那為甚麼不專注在你欣賞的人身上。」而他亦接受負評，揚言會令到自己進步。

German被網民批評有江湖味。（古淖文微博圖片）

他續道：「話我江湖味，酒廊。江湖味首先我到現在還不清楚，可能我之前做了太多登台表演，那種形式只適合在某一些場地，但去到《中年好聲音2》的舞台，原來不是要這樣子，要更加level up的東西，這個比賽是令你可以成長的地方，所有人要求你成長的地方，你說江湖味那就減少江湖味囉。（如何減少江湖味？）經過比賽每一個人對於江不江湖味很難控制，不如我一路走下去進步，聽一些時代流行的歌。」而對於資深歌手甄妮亦對指他唱歌有江湖味的批評，他亦接受：「其實是可以令自己成長的部份，因為一個那麼資深的前輩，給你意見的時候其實是開心學習的。前輩應該給後輩意見，令到他們成長及進步，所以我也是多謝甄妮姐姐給我機會令到我再進步。」

為同學陳蕾感到驕傲

近年陳蕾在香港樂壇取得不少好成績，更令她站上紅館舞台開個人演唱會，作為她的同學，問到German有沒有妒忌時，他二話不說：「沒有，相反我好驕傲，因為我記得以前一班星光同學仔去看阿豹演唱會，去到紅館看其中一場，我們一班人看阿豹的時候好驕傲，因為大家也是經歷同一個比賽，還有認識了10多年，看見了一位同學可以在紅館開演唱會，有自己的歌有自己的粉絲，這件事是替她很高興。」而他坦承私下與陳蕾是好朋友關係。

German為陳蕾感到驕傲。（資料圖片）

筆者後話：

或許有不少人曾經一刻有過「星夢」，但只是想而已而沒有去嘗試實行，但German目標明確，而且把歌手當做一輩子的事業，會不會大紅大紫變成天王巨星不得而知，但他起碼去作了嘗試，成功在這娛樂圈發展，單憑他這種堅持已值得大家學習，如果唱道：「這十年來做過的事能令你無悔驕傲嗎？」筆者相信他會答：「不後悔。」