七師傅正式宣布出家以僧服亮相 遠赴尼泊爾做慈善派食物極虔誠
撰文：張寧兒
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玄學家七仙羽（七師傅）節目廣告密密接不停，綜藝感十足，近年更成為網紅合作寵兒，曝光率甚高。除了繼續進攻娛樂圈外，七師傅不忘「修行」正職，近日遠赴尼泊爾出家，更在社交網分享多段出家片段。
七師傅在Instagram密密分享出家片段。片段中可見，七師傅穿上出家人打扮，在滿願塔前派發食物，探訪小僧人、孤兒院及傷殘中心，並在法會期間供僧；七師傅又將金條及珠寶上供給佛塔，非常虔誠。
七師傅解釋出家原因：「今天試衣服，明天正式出家。出家並不是市俗人想像的走投無路、諗唔通、受了刺激.....這些都不是。釋迦牟尼佛、順治皇帝、武則天、梁武帝、朱元璋....都是一代偉人，都有出家，所以福德緣份到了，自然就會出家。在佛誕、滿願塔面前出家，非常殊勝！」
七師傅透露出家名為「chimed Drolkar」，並解釋為何不用剃頭，並可繼續擁有家庭及工作的原因，她發文道：「我的出家名叫做：chimed Drolkar, 尼姑的title 前面要加Ani, 所以我全名叫Ani chimed Drolkar, 意思是白度母。寧波車為了令我更容易接近各種衆生，普渡各類衆生，叫我不用剃頭，而我受的戒律也不同，我可以有家庭、可以出外工作。鑑於我的工作，有時可以穿現代衣服，出席法會時穿出家人的衣服。」