周殷廷去年8月已跟環球完約　月前仍合作搞演唱會惟至今未傾續約

周殷廷（YT）昨日（24日）出席品牌活動，講到早前擔任鄭秀文（Sammi）演唱會嘉賓，他形容感覺夢幻，因為他從未做過演唱會嘉賓，第一次已能跟傳奇人物合作，使他一世難忘，又憶述之前Sammi在自己社交平台貼出他的《三生有幸》後，YT社交平台被粉絲炸爆。

周殷廷日前擔任鄭秀文演唱會嘉賓，形容感覺夢幻！（IG@whoisyanting）

周殷廷出席活動，獲粉絲撐場！（陳順禎攝）

YT希望若Sammi不嫌棄的話，將來再有機會跟對方學習和合作，又透露自己目前正籌備兩套電影，一是早前曾說過與林過雲有關的懸疑片《雨夜之徒》，二是《疾風》，找一眾年青歌手演出，很快便會公布詳情。

（陳順禎攝）

被問到與環球的合約狀況，YT竟自爆雙方原來早於去年8月已完約，不過一直未有對外透露，而自己講求道義，所以續約首選是環球。環球去年經歷「地震」，他與新任高層洽談後，決定一起做StarHall的演唱會，但雙方未有再討論續約一事，YT說自己不會對外放風，說哪間哪間公司正跟自己傾約，只是他一直未有時間坐低同環球慢慢傾合約。

YT竟自爆與環球原來早於去年8月已完約，不過一直未有對外透露，雖然雙方未傾約，但自己續約首選是環球。（陳順禎攝）

他說很多時候當藝人與公司有爭拗，Fans都會幫藝人，公司一但抗辯就會被說成講大話，不過他覺得，有時如果藝人獅子開大口要求兩億續約費，公司也只能無奈放人，令公司慘食死貓。