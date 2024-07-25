「足球女神」鄭杞瑤Kylie C.踢波香汗淋漓　零濾鏡現真身靚過自拍

鄭杞瑤（Kylie C.）出道幾年，每逢出場都因其勁爆身材而引起討論，特別是在球迷之間也擁有高人氣。今日（25/07）她與洪嘉豪、潘杰寧出席尖沙咀足球活動時，穿着球衣踢波時，效果更為動盪。

「足球女神」Kylie C.。(IG照片)

Kylie C.（鄭杞瑤）都因為參加這個比賽取得知名度，今時今日更躍升為球壇「講波女神」。

鄭杞瑤美好身段。（陳順禎 攝）

鄭杞瑤接受《香港01》訪問，表示近期工作主要是主持運動節目，說：「而家多數係體育方面，足球為主，自己都有學踢波，除咗足球之外嚟緊仲有一啲節目出。入行本身係想演戲，希望之後有機會喺大銀幕見到我。」

鄭杞瑤表示想向演員方向發展。（陳順禎 攝）

入行以來，鄭杞瑤的身材經常成為討論焦點，不過她就表示不抗拒：「好多謝大家留意我身材，因為呢一張相真係影得好誇，但係我又唔會好介意，因為睇化咗，但係着泳衣，我又唔會好吝嗇，去游水咪着囉。我唔係好抗拒大家討論，因為冇得阻止。呢個係一個賣點，當然我仲有其他嘢可以sell到。平時着衫反而唔會特登去⋯反而會修飾。」她表示不想顯得自己太臃腫。

感情空白！（陳順禎 攝）

今年27歲的鄭杞瑤坦言感情空白了好一段時間，問到有無追求者時，她就欲言又止，說：「都有認識唔同嘅朋友，自己唔會太抗拒，因為而家年紀唔細。都有人去認識，唔係追嘅，大家了解吓。如果傾偈就一個囉。」她表示，最重要是與另一半有共同興趣，例如足球。