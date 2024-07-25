《東張西望》主持婦科病入院做手術　子宮十幾粒瘜肉：常大量出血

成年人每年都應該進行身體檢查，早日發現問題及早醫治，切勿諱疾忌醫。《東張西望》主持容羨媛拍片自爆早前入院做手術，婦科病曾嚴重影響生活：「月經時每次都會大量出血，更曾試過「漏M」。」



《東張西望》容羨媛經常採訪娛樂新聞。（IG：@fiyung）

《東張西望》容羨媛經常採訪娛樂新聞。（IG：@fiyung）

《東張西望》容羨媛經常採訪娛樂新聞。（IG：@fiyung）

《東張西望》主持容羨媛與老公結婚12年，誕下大女Beth及細仔Fraser。但原來生產後她身體開始出現狀況：「當我生完小朋友，月經一直都係比較多，多嘅程度係點呢？就係一嚟嘅時候，大概一個鐘頭內，成塊衛生巾就已經爆滿，甚至會出現比較尷尬嘅情況，就係漏M。你知道我經常都要出外景，仲要見藝人同拍攝，好多時候喺一個鐘頭內係換唔切M巾嘅，為避免尷尬嘅情況，我係用棉條再加M巾，我先可以確保我出街嘅時候唔會漏M。」為她接生的婦科醫生指這是產後子宮血管變異的正常情況，向容羨媛開出止血藥控制到流量，但後來出經血有血塊的情況，醫生仍然稱屬正常。

容羨媛指自己剛動完手術。（IG：@fiyung）

容羨媛指自己剛動完手術。（IG：@fiyung）

容羨媛指自己剛動完手術。（IG：@fiyung）

容羨媛感到不太安心，故向另一婦科醫生求診求取意見，竟即被要求做檢查照超聲波，驚揭她的子宮內膜出現好多肉粒，肉眼看就已經有三粒，實際數目不知道，於是須接受手術切除，「醫生話我裡面有十幾粒呢啲瘜肉，可能係瘜肉，可能係增生，全部幫我清走晒，再拎去化驗，好彩好感恩，十幾粒都係良性瘜肉。醫生話你唔會知道，放喺入面，隨時會有變化，何必要冒險。」她以自身經驗提醒女士們，對身體狀況有疑惑應盡快求醫。

容羨媛指產後經血比以往多很多。（IG：@fiyung）

容羨媛睇第2個婦科醫生即被要求做手術。（IG：@fiyung）