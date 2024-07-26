蕭正楠緋聞舊愛新照竟撞樣郭羨妮　嫁商人做闊太溫馨為女兒慶生

現年44歲的關心妍初出道時，與同公司的蕭正楠因合唱情歌而被塑造成螢幕情侶，當年有指兩人秘密撻着，但有傳最後不歡而散。相隔多年兩人都各自有另一半，關心妍更邀請了蕭正楠擔任20周年演唱會嘉賓。關心妍與商人楊長智於2009年結婚後，育有女兒Jovia，日前（23日）一家人為Jovia慶祝8歲生日，關心妍更為女兒特設「10秒掃貨」遊戲。

關心妍初出道時，與同公司的蕭正楠因合唱情歌而被塑造成螢幕情侶，當年有指兩人秘密撻着。相隔多年兩人都各自有另一半，關心妍更邀請了蕭正楠擔任20周年演唱會嘉賓。（VCG）

關心妍與商人楊長智於2009年結婚後，育有女兒Jovia，一家三口幸福溫馨。（IG圖片）

關心妍日前為Jovia舉行銀河主題的生日聚會，關心妍更與Jovia穿上銀河母女裝，並將一家三口的溫馨合照上載到Instagram，不過相中發現關心妍竟然與郭羨妮有幾分相似，而Jovia則與老公似足餅印。

關心妍日前為Jovia舉行銀河主題的生日聚會。（IG圖片）

關心妍竟然與郭羨妮有幾分相似。（IG圖片）

關心妍連續兩日為Jovia慶祝，更在IG表示：「生日快樂心心！第一次去溫哥華，第一次喺嗰度過生日，第一次帶你去回顧媽咪讀書嘅地方！今年係銀河系主題，#squishmallows 生日禮物！希望你快高長大健康快樂成長！愛你愛你愛你愛你」。一眾圈中好友包括，梁詠琪、周汶錡、陳淑芬、王君馨、陳敏之等，都有為Jovia送上祝福。

關心妍超錫女兒。（IG圖片）

關心妍帶Jovia到溫哥華的玩具店，送女兒10秒搶玩具。（IG圖片）

Jovia在10秒內成功掃了9件禮物。（IG圖片）

在另一影片中，看到關心妍帶Jovia到溫哥華的玩具店，送女兒10秒搶玩具。Jovia與爸爸先在場兜了一圈，然後在心愛的玩具區準備，開始計時後，Jovia瘋狂搶禮物，而Jovia在10秒內成功掃了9件禮物。