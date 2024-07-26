性感人妻莊韻澄稱與老公辦理離婚手續　飽受情緒勒索言語暴力

42歲的性感人妻莊韻澄（前名莊端兒）今日（26日）突然釋出律師聲明，指自己與經理人呂成忠（Joe）早於去年7月起正式分居，二人正辦理離婚手續。她又提到曾在不知情的情況下，兒子被爸爸帶到台灣藉此威脅她，更稱自己飽受情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中。

Xenia與老公呂成忠奉子成婚。(莊韻澄ig)

全文如下：

對於我來說這是一個非常沉重的決定。

我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。

我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！

我對待婚姻並不兒戲，為了我的孩子，過去一直以容忍及退讓態度，致力去維繫、處理雙方關係。但在2024年1月12日下午在我不知情的情況下，我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切……我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步。孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。

從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中，甚至原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。對方種種激進行為，已把我迫到臨界點，為了兒子與我的安全著想，我必須拿出勇氣將這段婚姻劃上句號，與兒子展開新的生活。

對於連日來本人工作上客戶或朋友所受到的騷擾，令本人不得不提早發出聲明公開本人現況。以正視聽！本人莊韻澄亦對此深感抱歉。

莊韻澄在2020年突然宣布再婚，11月與圈外男友呂成忠奉子成婚。莊韻澄稱Joe 從事IT行業，二人於一年多前認識，男方力追莊韻澄，打動女神芳心，之後不時陪伴她出席活動，又做柴可夫管接管送，據知莊韻澄當時向外介紹Joe是她的經理人。

廿四孝媽咪！（IG/@xeniachong）

莊韻澄對老公不離不棄。（IG/@xeniachong）