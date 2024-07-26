莊韻澄離婚｜獨家回應離婚　帶走兒子5日威脅：話以後都唔返嚟

莊韻澄（前名：莊端兒）今日（26日）突然釋出律師聲明，指自己與經理人呂成忠（Joe）早於去年7月起正式分居，二人正辦理離婚手續。當中，她又提到曾在不知情的情況下，兒子被爸爸帶到台灣藉此威脅她，更稱自己飽受情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中，令人心痛。莊韻澄接受《香港01》訪問時透露，兒子呂崇滈(乳名：波子)目前安全，但呂成忠一直不願意簽字離婚。

Xenia與老公呂成忠奉子成婚。(莊韻澄ig)

結婚近4年老公拒外出工作：真係做到盡！

莊韻澄透露從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由她一力承擔，而對方一直什麼都沒有：「識佢嘅時候已經冇嘢做，咁我咪叫佢做經理人，幫我跟吓啲Jobs，盡量幫佢，但又跟得唔好。我都一直有勸佢出去搵嘢做，搵份工做吓，屋企有我哋睇住，真係做到盡！我為咗小朋友都唔想分開，都唔想行到呢一步，但日日情緒勒索同威脅，我只係想要返自己嘅人生。（佢威脅你想要錢？）咁佢又冇開到口，威脅我唔想分開，又趕走我阿媽，啲行為好癲，我都唔想數佢。」

莊韻澄稱做到盡。（IG/@xeniachong）

兒子無預警被爸爸帶到台灣5日：話以後都唔返嚟

至於問到兒子被爸爸帶到台灣藉此威脅她，莊韻澄指：「佢突然帶走個仔，話以後都唔返嚟，臨上機先話我知，我當時都報咗警，咁警方都叫我氹佢返嚟先，咩都應承佢。（走咗幾耐？）5日，之後佢就成日話我出爾反爾，成日攞當時嘅嘢威脅我。我都唔想出聲明，我都唔想被人笑，但真係冇辦法，而家個仔都唔想講嘢。」

現年42歲的莊韻澄（Xenia），2020年結婚後誕下一子。（IG：@xeniachong）

42歲的「性感人妻」莊韻澄一向擁有魔鬼身材。(ig@xeniachong)