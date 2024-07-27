天王舊愛將生圖曝近況身形暴脹震撼視覺　離巢無綫花旦靚到唔認得

天后鄭秀文（Sammi）在紅館舉行的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ）開騷至今每場都獲大批圈中好友到場欣賞支持。昨晚 (7月26日) 剛舉行完的那場就有李嘉欣、徐濠縈和女兒陳康堤、梁漢文與老婆、鄧麗欣、衛蘭、王君馨以及炎明熹等現身睇騷。有網民今日於社交網分享了在該場演唱會上遇見他們的生圖。

Sammi問大家她的牛仔裝靚唔靚，還360自轉。

Sammi由於收歌迷禮物被打亂拍子，要求重唱，自己Encore自己。

在博主分享的照片中，多位名星都獲讚生圖之下狀態依然好好，全部都是靚仔靚女。而最多人討論的就是衛蘭與王君馨。未知是拍照的角度，抑或是衛蘭真的又肥了，她看來比前胖了一圈，份外突出。而她的好友王君馨就被指變得更靚女了，甚至有網民表示：「靚到唔認得」、「真係唔認得」。

炎明熹。(小紅書)

鄧麗欣。(小紅書)

徐濠縈與女兒陳康堤。(小紅書)

王君馨與衛蘭。(小紅書)

衛蘭身形搶鏡。(小紅書)

現年42歲的衛蘭 (Janice) 於2005年出道，其後她的體重日漸失控，由下巴尖尖的秒齡少女變成「肥蘭」，脹爆體形引起外界關注。她的前老闆黎明更一度大拋「金句」，指說笑指她「肥過部電單車」。多年來Janice的身材屢被談論，她亦曾試過成功減磅瘦一圈，不過之後又肥返，至近年她都一直保持偏圓潤的身材，她亦樂於做自己。