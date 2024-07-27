前無綫高層鄭偉強由陳煒證離世　生前見證劉德華周潤發成名

前無綫高層鄭偉強，由圈中好友陳煒今日（27日）在IG發文證實死訊消息。陳煒分享了一張天空風景照兼寫上：「過往咁多年每天清早都會收到你的長輩圖，365天從未間斷，每天睡醒回覆你一個早晨Sticker亦成為我每天做嘅第一件事，自入行以來，你就是我人生嘅方向盤，儼如親人。這兩天沒有收到長輩圖，今天上午收到噩耗，再見了永遠敬重鄭偉強先生！」根據鄭偉強Facebook顯示，他於1949年12月12日出生，終年74歲。

前無綫高層鄭偉強由圈中好友陳煒今日（27日）在IG發文證實死訊消息。（陳煒IG照片）

前無綫高層鄭偉強曾在2020年確診新冠肺炎。（鄭偉強FB圖片）

見證劉德華周潤發入行的成名之路

鄭偉強從1965年入行做戲院美術廣告，60年代加入電視台幕後，曾於無綫、亞視，以及到中國及台灣擔任製作人，曾擔任綜藝節目《康熙來了》的總監，2010年再重返無綫，期間擔任無綫集團行政總裁助理，直至2019年才退休，可謂是看着電影圈蓬勃的發展，同為周潤發和劉德華的前輩。

在2020年香港第三波新冠肺炎疫情爆發期間，鄭偉強曾經在社交網上載留院的照片，並向傳媒透露因為工作的關係，而入住尖沙嘴麗華酒店數晚，，認為當時是住宿期間受到感染而確診，最後他曾經致電同樣有確診經驗的鄧達智與劉少君商討後，決定入院。

鄭偉強可謂睇住發哥同華仔入行。（鄭偉強FB圖片）