細細粒陳嘉佳激減過百磅後飽受抨擊　自爆想重回200磅：想胖回去

「細細粒」陳嘉佳近年主力在內地發展做吃播，大受歡迎，但體重一度飆升至近300磅，去年因身體響起警號而決心減肥，近期終於達成目標減至130磅，相當犀利！成功減磅的細細粒曾自信大曬泳衣照，又以吊帶背心示人，但日前她竟然自爆想肥返，重回肥妹身形：「減重100斤🔥我想要胖回去❓從最胖到現在已經瘦了100多斤，最近很纠结要不要胖回去…」

「細細粒」陳嘉佳去年因身體響起警號而決心減肥。（影片截圖）

以往的細細粒，曾試過用很多不正確方法減肥，失敗過很多次。（IG@siupochankakai）

體重曾一度飆升至近300磅。（影片截圖）

成功減磅的細細粒曾自信大曬泳衣照。（IG@siupochankakai）

鎖骨明顯！（IG@siupochankakai）

影婚紗相。（IG@siupochankakai）

人生第一次！（IG@siupochankakai）

瘦咗好多。（IG@siupochankakai）

成功減磅！（IG@siupochankakai）

細細粒。（影片截圖）

細細粒表示當初因身體出現問題，所以決心減肥，目標減至120斤（約132磅），雖然已經達成，但她就直言：「看着鏡子裏的自己有些陌生」，更自爆想肥返：「我想胖回去，胖回180斤（約198磅）左右。很多人說我瘦了很憔悴，但我覺得我瘦了以後很精靈啊，很多說還是覺得胖胖的我比較好看，可愛，比較有特色？」她自言減肥的頭三個月感覺痛苦，但之後就不痛苦了，她又笑言看到自己以前的相亦感覺可愛，如今看着自己卻感到陌生：「就覺得這個人好像永遠不會再回來感覺。」

目標減至120斤（約132磅）。（影片截圖）

竟然自爆想肥返，重回肥妹身形。（影片截圖）

肥到180斤（約198磅）。（影片截圖）

被指瘦了很憔悴。（影片截圖）

認為肥肥哋比較可愛。（影片截圖）

減磅前的細細粒。（影片截圖）

細細粒如今覺得自己好陌生。（影片截圖）

唔習慣。（影片截圖）

細細粒自言對減肥成果滿意，但又希望再挑戰一下：「要不就突破一次瘦到110斤（約121磅），能不能人生就真的穿一次bikini的那種，第二就是找回以前的我吧，找回一開始所有人認識，那個又胖又傻大姐又可愛的我，現在我就是糾結到底要往哪個方向去走。」其實細細粒自減磅成功後就趁熱打鐵直播帶貨賣健康類產品、瘦身丸等，又曾在TVB節目《Mayanne小喇叭》大呻內地直播搵錢不易，在戶外直播更要忍受炎熱及飛蟲，但就被內地網民直指她態度囂張：「嫌棄內地就直接講，單單打打」、「飄了，在大陸搵錢，返香港吐槽」。

細細粒自言對減肥成果滿意，但又希望再挑戰一下瘦到110斤（約121磅）。（影片截圖）

着Bikini。（影片截圖）

找回從前的自己。（影片截圖）

細細粒自減磅成功後就趁熱打鐵直播帶貨賣健康類產品、瘦身丸等，不過疑似因減肥後遺症，腋下皮膚鬆垮，畫面驚人。（影片截圖）

腋下皮膚鬆垮。（影片截圖）

細細粒賣瘦身丸。（影片截圖）

細細粒曾在TVB節目《Mayanne小喇叭》大呻內地直播搵錢不易。（影片截圖）

被內地網民直指她態度囂張，嫌棄內地。（影片截圖）

自拍。（IG@siupochankakai）