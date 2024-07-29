一代性感女神被偶遇生圖曝真實狀態　打扮密實低調仍難掩澎湃上圍

現年52歲的朱茵當年憑住紫霞仙子一角而成為了大家心目中的女神，雖然她如今已青春不再，但多年來一直保養得宜，無論樣貌和身材都keep得好好，恍如吃了防腐劑，是圈中的凍齡女神。朱茵成為人妻人母後便主力照顧家庭，甚少參與幕前演出，至近年囡囡逐漸長大，她才復出參演內地綜藝節目。朱茵去年更接拍了ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》，再度活躍於幕前。前日有網民於社交網分享了朱茵最新生圖，曝光了她的真實狀態。

朱茵單眼這一幕絕對是經典中的經典。（電影畫面）

朱茵與老公黃貫中以及女兒黃鶯。(ig圖片)

點擊睇網民2023年於維園偶遇朱茵：

該名網民以「在電梯里與“不老女神”相遇」為標題，發文寫道：「都說：“男人至死是少年，明星始終是紅顏。”果然男人心中都有一個明星夢。夢里有你，甜蜜無比，心里有你，充實無比，身邊有你，幸福無比。近日一家人來到青海西寧參加第十八屆FIRST青年電影展，湊巧與參加青年電影展的大批明星同入住在西寧市新華聯索菲特大酒店。一家人在電梯里與香港著名影視女演員朱茵近距離相遇。真不敢相信心中女神就此相見，臉上露出幸福又不可思議的表情。朱茵落落大方與一家人合影留念。」

網民一家於酒店電梯偶遇朱茵。(小紅書)

博主大讚出生於1971年的朱茵果真是不老女神。強調他拍的朱茵照片「無美顏，五官精致，身材迷人，依然青春靚麗」。相中可見朱茵身穿T恤配牛仔褲襯波鞋，外披一年運動外套，打扮相當密實低調casual隨意，不過仍難掩她的豐滿身材，澎湃上圍相當搶鏡。

網民一家於酒店電梯偶遇朱茵。(小紅書)

網民一家於酒店電梯偶遇朱茵。(小紅書)

網民一家於酒店電梯偶遇朱茵。(小紅書)

網民一家於酒店電梯偶遇朱茵。(小紅書)

網民一家於酒店電梯偶遇朱茵。(小紅書)

網民一家於酒店電梯偶遇朱茵。(小紅書)

朱茵是90年代性感女神。(vcg)

朱茵是90年代性感女神。(vcg)