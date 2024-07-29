2024巴黎奧運｜方力申拼全力撲專訪震驚網民：這真的是方力申嗎？

2024巴黎奧運轉眼來到第三天，昨日（28日）賽事依然非常精彩，無綫巴黎特派專員方力申、莊琬晴、何振然及陳銘泰亦分工合作，走訪各大比賽場館為觀眾直擊港隊運動員第一時間的獨家賽後感，另外亦致力邀請港隊運動員教練及中國國家隊焦點運動員作專訪；另於沒有賽事期間，無綫還會安排在節目中播放巴黎奧運專題，昨日就播出了「微笑劍后」江旻憓重劍決賽靚場-巴黎大皇宮的介紹專題，資訊多元又豐富（相關新聞：https://www.tvb.com/10fkBxi1），難怪自奧運開播以來好評不斷，另繼撲得港隊奧運第一金江旻憓專訪的何振然贏得好評後，專業評述連翊希、巴黎特派專員陳銘泰及方力申亦陸續迎來好評。

小方與雨霏的互動像朋友一樣。

昨日無綫最令人動容的專訪，來自港隊運動員何瑋桁，桁仔於奧運男子重劍32強比賽止步，莊琬晴及陳銘泰第一時間貼身獨家直擊桁仔賽後感，並與身處香港、同樣是港隊劍擊隊的連翊希 （Coco）隔空連線。Coco一接通連線，即以甜美的笑容及聲音恭喜桁仔，並溫柔地安慰桁仔不要遺憾：「我見到你開頭領先咁多，我好為你驕傲呀，我知道你咁多年同佢打咗咁多次，佢係食住你。」之後當莊琬晴Edith柔聲地問到桁仔失落東京奧運後再踏上奧運舞台的感受時，桁仔即忍不住自責落淚：「我自己都知道我嘅對手我係唔夠打嘅，我真係好想贏！」桁仔說到此處即傷心拭淚並只懂說：「Sorry！」Edith見狀即輕拍桁仔予以安慰，Coco則大叫桁仔頂住兼打氣謂：「要硬淨呀！」、「你今日好叻呀！」互動相當感人。桁仔平伏心情後亦大派勵志Bite：「嚟緊我會繼續努力， 因為呢個對手我知係唔好打嘅對手，我同呢個對手打咗十幾年，一路以嚟打咁多次比賽未試過多過五分。但今日一開始領先咗，我覺得自己有機會，但係又把握唔到，我覺得…我可以再做好啲！」「跳遠王子」陳銘泰在旁聞言神情盡是明白及支持，更身同感受安慰桁仔：「作為運動員見到瑋桁行到奧運呢一步都知佢經歷咗好多好多。我知道喺劍擊界，會講女子重劍、男子花劍，你已經成為今年男子重劍第一人，都為你嘅隊友創造咗一個歷史，我哋仲好年輕，今次只係第一步！」 返回廠後，Coco再為港隊男子重劍運動員發聲，期間更數度哽咽落淚：「頭先我見到呢個真情流露嘅訪問，我自己都好感動，因為桁仔攞咗亞運會銅牌、亞洲錦標賽金牌，已經係破晒紀錄，創造晒男子重劍嘅歷史。但佢依然不卑不亢，我好想Shout Out To所有男子重劍嘅運動員…」說到此處，Coco聲音哽咽，邊抖大氣邊哽咽落淚謂：「你哋好叻…（我）仲激動過尋日呀，我覺得男子重劍團隊…成日都係只提女子重劍，男子重劍一路以嚟行咗好多嘅路，因為男仔比賽比女仔難打好多。所以好多好多男子重劍運動員，都好值得我哋香港市民關注。」

何瑋桁尋日呢個獨家專訪，真係又勵志又感動，港隊運動員，加油呀。 留意番09 Edith係有拍一拍喊緊嘅桁仔，好感人真係。

另，昨晚香港時間深夜方力申（小方）在游泳場館亦直擊了中國國家隊泳手張雨霏在女子100米蝶泳決賽後摘銅專訪，小方一開始的問題即相當貼心又明顯做足功課：「你夢想是100米、200米蝶泳金牌，是你的夢想，雖然獎牌顏色不一樣，但你滿意自己的表現嗎？」張雨霏亦坦誠地回應：「說實話按整體成績來算，我不是很滿意，但是能夠站上領獎台，而且在前50米我表現出不凡的實力，拿奧運金牌是天時地利人和缺一不可的事情，可能我今次差一點運氣吧，我覺得現在的結果也不錯。」

問完一輪與比賽有關的問題後，小方著雨霏跟香港粉絲打招呼，雨霏開心謂：「大家好，謝謝大家對我的支持，請大家繼續關注中國隊的表現。」與小方互動得很開心的雨霏，還一面關心問小方謂：「對了，今天上午香港拿到首金了？祝賀香港！」互動相當感人。另小方在游泳場館拼搏的表現，還吸引了網民關注及激賞，事緣有網民在場館現場拍攝到小方獨家採訪運動員一幕，表現認真又拼命，對於小方放下藝人身段如此落力衝前線採訪，內地網民大表驚艷，並一度誤以為小方轉任體育記者，網民留言：「這真的是方力申嗎？」、「方力申啥時候當記者了」，更有網民讚TVB在游泳場館的專家採訪，有時候甚至比內地媒體還要搶先。對於無綫奧運表現，網民整體讚好，直指專業程度更勝從前：「唔係一味用靚仔靚女吸引人，奧運真係要搵Pro嘅主持。」