莊韻澄爆離婚後首回應堅拒再受前夫威脅　力數前夫卑鄙手段與行為

現年42歲的性感人妻莊韻澄（前名莊端兒）本月26日突然釋出律師聲明，指自己與經理人呂成忠（Joe）早於去年7月起正式分居，二人正辦理離婚手續。她又提到曾在不知情的情況下，兒子被爸爸帶到台灣藉此威脅她，更稱自己飽受情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中。

Xenia與老公呂成忠奉子成婚。(莊韻澄ig)

今日，莊韻澄再度於IG談及離婚事件，她貼出一張在家中抱住仔仔的側身照，發長文寫道：「首個回應，我唔會關留言亦唔會回留言，只會统一回應呂成忠先生指責。既然呂成忠先生要發動群眾壓力及言論去討伐我，我已經約好今晚第一位聯絡我嘅記者盡快去做個專訪。呂成忠先生永遠都係喺我唔知情況底下或背後做好多動作。如果想復合想做好老公或好爸爸請你正正經經去打份工，搵份要供強積金要交稅嘅穩定收入。而唔係喺我完全供養呂成忠生嘅日子底下連負責分擔我嘅工作都要計較，而我在未認識呂成忠生之前一樣係冇固定經理人都係咁工作！只係我個人主觀理想諗住兩公婆一齊努力搵錢啫！唔好浪費大家時間！我就成就你所想！」

莊韻澄貼出她抱住仔仔的側身照。(IG圖片)

她續說：「要撕開肚皮去面對700萬以上人，講真我公開出得聲明就預咗，我唔會再受呂成忠威脅，因為我係公眾人物關係呂成忠先生每日用不同嘅存檔去威脅我或聲言公審我！我會勇敢去逐一回應我係人都有情緒都會做錯事！一切都只係證明呂成忠先生點樣去繼續傷害我同個仔！雖然我冇呂成忠先生咁多計謀咁多設計但你做過鬧過我嘅鬧過我身邊朋友嘅，唔多唔少都會有記錄！呂成忠先生想用公審形式去傷害我唔緊要！但呂成忠先生一定記得一句說話贏場交輸個家！至於有人用傷害人嘅方式，利用人哋嘅家庭糾紛去增流量及利益實屬卑鄙行為！」

莊韻澄與仔仔。(IG圖片)

莊韻澄強調：「再次重申本人並無自殺傾向！如果要自殺早死咗唔使咁努力積極去工作！就算受盡天下人言語攻擊！我都會以事實去回應！請呂成忠先生兌現你嘅誓言只要你講一個大話以後都冇得見個仔！多謝你哋令我變得更堅強更勇敢！即使我孤身1人要面對你發動嘅一切事情，我仍然會坦然面對！畢竟哩件先係我人生大事！我係應該面對我嘅人生！我會繼續我嘅工作繼續去湊仔繼續去陪我媽咪，繼續見想見我嘅朋友繼續出ig繼續我精彩嘅人生！我記得自己好細個嘅時候整傷自己，傷口好痛時我會同自己講，放心啦！好返呢就會唔記得咗當時有幾痛！我會每日喊住同自己講一次甚至更多次！但傷口一定會好返事情一定會過去！情緒同傷心一定有但我一定會好返！」

莊韻澄原POST全文。(ig圖片)

莊韻澄原POST全文。(ig圖片)

莊韻澄原POST全文。(ig圖片)

莊韻澄稱做到盡。（IG/@xeniachong）

莊韻澄的泳衣腰部更開窿大曬纖腰。(ig@xeniachong)