鍾志光連踩近20小時日以繼夜主持無綫奧運　爆每日只得x小時睡覺

現年62歲的鍾志光（鍾Sir）除了是著名體育以及足球評述員外，也是哲學文學的碩士生，早前更獲教育大學頒榮譽院士，相當威水。鍾志光亦有為無綫擔任今屆巴黎奧運節目的體育主持，他多年來已先後主持過合共九屆奧運會，對體育運動非常之熟悉，而且直播經驗豐富，主持表現出色，可說是無綫體育節目的「鎮台之寶」。

鍾志光獲教大頒發榮譽院士銜。（資料圖片）

鍾志光有份演出《開心速遞》。(影片截圖)

巴黎奧運至今已進入第4日賽事，為無綫擔任體育主持的鍾志光由上周五晚開始領軍主持今屆巴黎奧禮的開幕禮，連日來亦率領一眾主持人為觀眾送上不同賽事的現場直播，幾乎每一節的奧運節目都見到他坐鎮。有網民就發現鍾Sir長時間現身幕前主持今屆奧運，彷彿不用休息似的。

日前鍾志光見證完江旻憓奪金的歷史一刻，連同頒獎禮升上香港特區區旗儀式後，他接近天光才收工。而翌日12點15分，他又為大家主持「2024巴黎奧運 全城聚焦」節目，隨後到下午2點45分「2024巴黎奧運 下午直擊」、7點25分的「2024巴黎奧運 黃金直擊」以及11點45分的「2024巴黎奧運 重點直擊」，這一連串的奧運節目他都有份主持，一直工作到凌晨5點，認真誇張，還未計他開工前要準備以及坐車的時間，連踩將近20小時。不少網民都驚訝他年屆62歲依然如此捱得，又不禁疑惑他是否不用睡覺的。鍾Sir回覆傳媒就表示自己在這段期間，每日都有兩小時睡覺。可見他真的十分敬業，為了今屆奧運也是拼了。

鍾志光為無綫主持巴黎奧運節目。(節目截圖)

鍾志光為無綫主持巴黎奧運節目。(節目截圖)

鍾志光為無綫主持巴黎奧運節目。(節目截圖)

鍾志光為無綫主持巴黎奧運節目。(節目截圖)