詹天文棄美國名校伯克利音樂學院獎學金　廣州升學讀流行音樂

中學文憑試（DSE）早前放榜，「聲夢小花」、女團After Class兩位成員鍾柔美（Yumi）同詹天文（Windy）都是本屆DSE考生，外界都十分關心她們的升學選擇。而詹天文日前終於公布決定，她決定捨棄美國知名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），選擇到廣州星海音樂學院繼續升學！

聲夢小花。（IG@win_dy__）

詹天文（Windy）是本屆DSE考生。（IG@win_dy__）

詹天文選擇到廣州星海音樂學院繼續升學。（IG@win_dy__）

詹天文自5歲起跟隨專業女高音歌唱家王珊、戚芷君學習正統聲樂，並在2018年以優異成績考獲倫敦聖三一學院演奏文憑，實力強勁。今年4月詹天文在IG公布已獲伯克利音樂學院取錄的喜訊，有機會成為顧嘉煇及王力宏的師妹，更獲發獎學金。不過最後詹天文決定放棄美國名校兼獎學金，選擇到內地升學，她在IG透露同時被香港、內地及美國的幾間大學取錄，令她非常糾結：「父母和師長對我說：『選Berklee College of Music吧！那裏可是學流行樂最頂尖的學府。』同學和朋友們對我說：『就留在香港讀書吧！方便我們經常見面聚會。』同行和有些監製對我說：『可以去內地讀音樂學院啊！目前內地的流行樂創作和發展勢頭都不錯。』大家都在把自己的經驗和想法傳遞給我。」

今年4月詹天文在IG公布已獲伯克利音樂學院取錄的喜訊。（IG@win_dy__）

但她當時未決定。（IG@win_dy__）

詹天文更獲發獎學金。（IG@win_dy__）

實力強勁。（IG@win_dy__）

詹天文決定放棄美國名校兼獎學金，選擇到內地升學。（IG@win_dy__）

而詹天文在接受TVB娛樂新聞台訪問時，直言已在香港生活18年，想去其他城市見識一下，體驗不同的校園氛圍，但她並沒有選擇到美國讀書：「嗰間係世界好top嘅一間爵士樂學校，同埋係好好嘅流行音樂學校，但係因為我覺得自己係有好多唔同嘅方面未完全準備好，第一就係我覺得我個胃未準備好，因為我唔鍾意食西餐，但呢個唔係最重點，純粹覺得自己成個人都未準備好去迎接一個超級全新嘅環境。」她又解釋自己選擇去廣州升學的原因：「因為我兩邊都唔想失去，嗰邊真係多元化好多，所以我想兩邊都嘗試，唔想失去任何一個。我個心話畀自己聽我係想讀星海，所以我就揀咗呢間學校，我自己更加偏向想讀流行音樂多過美聲音樂。」詹天文未來會以學業為重，但亦會努力兼顧工作：「我嘅學業有一個成就之後，我會多啲去再做嘢見返大家嘅。我而家離香港比較近呀，所以你哋（粉絲）唔使太掛住我，我有時間就會返嚟見大家嘅，大家可以放心。」

詹天文日前出席活動。（IG@win_dy__）

詹天文在接受TVB娛樂新聞台訪問時公布決定。（YouTube影片截圖）

她決定捨棄美國知名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），選擇到廣州星海音樂學院繼續升學！（YouTube影片截圖）

讀流行音樂。（IG@win_dy__）