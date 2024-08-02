澳門新濠天地聯乘麥拿倫推跑車展覽　謝天華周柏豪現身與觀眾互動

即日起至9月1日，澳門新濠天地携手世界著名跑車品牌麥拿倫推出不容錯過的豪華跑車展覽，此次展覽將展出專門為新濠定制的青花龍形圖案麥拿倫750S跑車，同場亦展出另外兩架特別版麥拿倫超跑。而這段期間逢每周六及日下午2點至5點，新濠天地主入口將有濠玩夏令營，活動包括樂隊表演、現場派發獎品，還能與一眾藝人歌星見面，近距離互動玩游戲，現場還有免費雪糕派發，過一個涼快的暑假！

新濠天地聯乘麥拿倫推跑車展覽。

大家肯定關心到時會有甚麼藝人歌星，上星期六（27日），大會邀請到阮兆祥和朱智賢到場，除了與現場人士大玩遊戲外派禮物外，兩人更大開金喉獻唱歌曲。大家都知道阮兆祥是新秀出身，唱歌水準一流，當日他其中一首歌便是梅艷芳的金曲《夢伴》，看他唱得極投入，成功帶起現場氣氛。

與現場人士大玩遊戲外派禮物。（陳順禎攝）

朱智賢騷美腿。（陳順禎攝）

阮兆祥是新秀出身，唱歌水準一流。（陳順禎攝）

好受觀眾歡迎。（陳順禎攝）

8月10和8月11分別會有謝天華和周柏豪，兩位「大灣仔」將會到現場跟大家見面、玩遊戲和表演，而兩位都是唱得之人，相信到時氣氛一定被他們兩個帶起。

講到麥拿倫750S跑車，它是迄今最輕、馬力最強大的McLaren量產車，採用全新後輪驅動配置，主動尾翼比 720S 大 20%，亦比 720S 輕 30 公斤 (DIN)，最小乾重僅 1,277 公斤，比最接近的同級競爭對手輕 193 公斤。加上配備4.0升雙渦輪增壓V8發動機，可提供高達750PS的馬力功率和800Nm的扭力。0-100公里/小時加速時間為2.8秒，0-200公里/小時加速時間為7.2秒，非常厲害。

專門為新濠定制的青花龍形圖案麥拿倫750S跑車。（陳順禎攝）

它是迄今最輕、馬力最強大的McLaren量產車。（陳順禎攝）

至於另一架超跑同樣出眾，Artura是McLaren家族中一款全新的插電式混合動力超級跑車。 採用全新MCLA（McLaren輕量化架構）輕質碳纖維硬殼底盤結構，整車淨重僅1,395kg。全新開發的2,993cc雙渦輪增壓120° V形夾角V6汽油發動機，最大馬力為585PS（即約每公升200PS），峰值扭矩為585Nm。結合小巧的軸向式電馬達可產生 95PS 馬力和 225Nm 扭矩，總馬力提升至 680PS。0-100公里/小時加速僅需3秒，靜止加速至200公里/小時僅需8.3秒，最高時速330公里/小時。

Artura是McLaren家族中一款全新的插電式混合動力超級跑車。（陳順禎攝）

0-100公里/小時加速僅需3秒。（陳順禎攝）

新濠天地聯乘麥拿倫推跑車展覽，可以免費入場仲派雪糕。（陳順禎攝）