炎明熹罕曬餅印妹妹合照一改齊蔭頭大蛻變　昔日小女孩已成美少女

《聲夢傳奇》3料冠軍，現年19歲的炎明熹 (Gigi) 一出道即獲無綫力捧，她於2022年參演了由無綫與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，原本在港擁有大班粉絲的她，亦因而在內地圈粉無數，人氣爆升，前途無可限量，勢必成為樂壇天后接班人。然而最近卻突然傳出炎明熹離巢無綫的消息，有傳炎明熹與無綫合約即將到期，並不會再續約。不過炎明熹似乎並受有關傳聞影響心情，還趁近日暑假返汕尾家鄉探親。

GI炎粉為GIGI炎明熹全港性生日應援。（IG：@yiminghay_fansclub）

GIGI炎明熹為演唱會積極綵排中。（IG：@yiminghay）

傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

炎明熹向來與家人感情極好，這次難得返家鄉與家人團聚，她當然是玩得好開心，也有把照片放到社交網上分享。Gigi留言寫道：「時間飛逝，每次返嚟都想食呢間冰糖葫蘆，雖然唔關咩事，同細妹嘅合照，果然有要求...同細佬嘅書枱合照，Yeah，同細佬合照，強壯的三一。」其中一張相是炎明熹與她10歲妹妹的合照，姊妹倆還擺了一樣的甫士。從相中可見，炎明熹與妹妹五官輪廓長得極似，就連髮型也一模一樣，兩人真的像孖公仔似的。炎明熹的妹妹已由從前的小妹妹，長大成散發陣陣少女味的美少女。

炎明熹2022年也曬出過她與妹妹的照片 (資料圖片)

而曾飾演過炎明熹媽咪的陳煒，也有逐一評價Gigi三姊弟，她留言表示：「細佬好成熟，細妹好可愛，家姐好傻妹。」網民亦對Gigi的細佬妹感興趣：「女大十八變，妹妹不經不覺已長大了很多，她已變成一位美人兒，與姐姐互相輝映！」、「弟弟妹妹都大個咗好多，妹妹好靚女，弟弟好穩重的年輕人樣子，你應該好自豪吧！你就唔使講，又型又靚。」

炎明熹分享她回鄉的照片。(微博圖片)

炎明熹分享她回鄉的照片。(微博圖片)

炎明熹分享她回鄉的照片。(微博圖片)

炎明熹分享她回鄉的照片。(微博圖片)

炎明熹與她的餅印妹妹。(微博圖片)