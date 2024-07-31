無綫最佳女配淡妝生圖獲讚女人味濃勝從前　老公因一事躺着也中槍

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）近年雖與王浩信屢傳婚變，但她並未有因為而一蹶不振，還努力發展個人事業，且愈做愈出色。她於《萬千星輝頒獎典禮2021》贏得最佳女配角獎項，於今年播出的無綫劇集《婚後事》中首次擔演女一角色，憑著出色演技獲得讚賞，亦令她在中、港兩地人氣急升，工作一個接一個忙得不可開交。除了幕前演出，陳自瑤也積極經營內地社交平台及直播帶貨事業，藉此提升吸金力和內地知名度。陳自瑤最近正忙於在佛山拍攝新劇《刑偵12》，有不少粉絲都先後在當地偶遇她。

陳自瑤索爆靚相。(ig圖片)

陳自瑤索爆靚相。(ig圖片)

陳自瑤身材好好。(ig圖片)

日前有內地網民於社交網分享了在佛山偶遇陳自瑤的動圖和照片，留言寫道：「佛山！同濟！是Yoyo！！夜晚遇到劇組收工，Yoyo 真人真係好靚！！！再一次感嘆香港明星真系無架子好nice#陳自瑤 #香港明星 #佛山 #拍戲現場」。相中可見，陳自瑤化上淡妝，身穿白色衫現杏色外套和長褲，清新動人。不少粉絲都有上前跟她合照集郵，她亦都一一答應，還合十多謝兼狂派心心，相當友善親民。一眾網民都紛紛留言大讚她好靚女，且狀態愈來愈，甚至比年輕時更迷人，現在多了一份女人味，散發人妻魅力。有網民又吐槽她老公王浩信不懂珍惜。

陳自瑤於佛山被偶遇。(小紅書)

陳自瑤於佛山被偶遇。(小紅書)

陳自瑤於佛山被偶遇。(小紅書)

陳自瑤於佛山被偶遇。(小紅書)