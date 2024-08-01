前TVB小花自爆體重曾高達130磅　激減22磅分享心得全靠戒甩一樣嘢

前TVB小花伍樂怡（Kelly）在2017年參選港姐後入行，因在旅遊節目《3日2夜》中大騷好身材而被網民捧為「仙氣女神」，但她在去年6月突然宣布退出幕前，專注搞自家品牌及做職場顧問，而伍樂怡亦不時親身上陣做生招牌，宣傳自家泳衣品牌，Fit爆身材令人羡慕！不過原來伍樂怡體重曾高達130磅，之後她積極減磅成功修身，早前她就分享心得，更公開營養餐單！

伍樂怡（Kelly）因在旅遊節目《3日2夜》中大騷好身材而被網民捧為「仙氣女神」。（IG@ngkelly_）

伍樂怡不時親身上陣做生招牌。（影片截圖）

宣傳自家泳衣品牌。（影片截圖）

Fit爆身材令人羡慕！（影片截圖）

伍樂怡曬出近照，並分享減磅心得。（IG@ngkelly_）

伍樂怡曬出近照，並寫道：「這些天經常會聽到人會對我說『你真人比上鏡瘦多了！』其實我的確是瘦多了。我拍星空下的仁醫/超能使者/青春不要臉的時候，其實體重高達130磅，現在108磅，就是以前減肥期間反彈了，越減越肥。我這麼喜歡做運動，但各種運動也沒有助我達到效果，所以最重要的是還是飲食。我之前是對糖上癮了，所以想減肥但跟我一様喜歡吃糖的朋友，第一是必須戒掉糖。」

拍《星空下的仁醫》時面圓圓。（YouTube影片截圖）

伍樂怡自爆體重曾高達130磅。（劇照）

明顯有肉地。（劇照）

體重高峰！（劇照）

伍樂怡在《青春不要臉》中擔正。（劇照）

古裝造型。（劇照）

自爆鍾意食甜品。（IG@ngkelly_）

伍樂怡更公開營養餐單，並強調戒糖的重要性：「早餐 - 雞蛋+齋啡或西斤青瓜汁；午餐 - 焗雞胸肉或雞蛋+牛油果；晚餐 - 正常吃飯🍚（兩餸一湯）甜品 - 藍莓。我試過什麼都不吃+運動，也試過只吃一樣東西+運動，16/8，卡路里計算等，最後也反彈了。那最後講究的其實是平衡飲食跟生活規律，減肥最大的功勞對我而言還是戒掉了artificial sugar（人工糖/代糖）。」而成功激減22磅的伍樂怡亦愈來愈Fit，更重拾馬甲線！

伍樂怡更公開營養餐單，並強調戒糖的重要性。（IG@ngkelly_）

成功激減22磅！（影片截圖）

愈來愈Fit！（影片截圖）

重拾馬甲線！（IG@ngkelly_）

好Fit！（IG@ngkelly_）