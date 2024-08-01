何家勁內地機場被捕獲　粉絲攞出一物品簽名連本尊都說厲害要自拍

現年64歲、有「最帥展昭」之稱的何家勁，自淡出幕前後積極經營其健康食品生意，將品牌搞得有聲有色，而除了是演員和老細之外，何家勁近年還多了兩個身份，就是KOL和足球員，經常在社交平台與網民傾偈互動，及隨香港明星隊四出友賽，但何家勁還有一個身份，年輕一輩可能未必知道。

何家勁版「展昭」令人難以忘記，更被封「最帥展昭」。（《包青天》劇照）

息影後，何家勁將其健康食品生意搞得有聲有色。（何家勁微博圖片）

何家勁近年亦積極經營社交平台，成為KOL。（小紅書）

何家勁現時常隨明星足球隊四出踢友賽。（微博圖片）

在拍劇的同時，何家勁其實還是一位歌手，曾先後推出8隻專輯，最為人熟悉的歌曲包括：《你屬於他》、《今生未了緣》、《從頭做起》、無綫劇《情濃大地》主題曲《故地濃情》、及無綫劇《新包青天》插曲《新鴛鴦蝴蝶夢》等。近日，香港明星足球隊到雲南比賽，移居內地的何家勁自己乘坐飛機去當地會合球隊，有粉絲到機場接機，對方還戴上兩隻何家勁42前的首張專輯黑膠唱片，令何家勁驚喜萬分。

何家勁曾經是歌手。（Youtube截圖）

好靚仔。（Youtube截圖）

一曲《新鴛鴦蝴蝶夢》唱到街知巷聞。（Youtube截圖）

曾與周慧敏拍攝音樂特輯。（Youtube截圖）

當日何家勁戴上帽和口罩，一身運動服飾，但依然帥氣，身形fit爆。粉絲見到偶像步出閘口即上前，並遞上兩隻黑膠片給對方簽名。從片段所見，何家勁見到這張近42年前的作品，感受良多，除了幫粉絲簽名外，自己也愛不釋手攞着自拍，他向粉絲笑言：「這個黑膠唱片都有，厲害厲害！嘩！這個我自己都好像沒有了，真的是，我要讓他送我一張。」網民留言大讚：「香港明星真的很有實力+接地氣」、「勁哥魅力無限」、「真粉絲」。

何家勁抵打昆明機場被粉絲捕獲。（小紅書）

粉絲戴上黑膠碟給何家勁簽名。（小紅書）

何家勁見到自己多年前的唱片心情興奮。（小紅書）

大讚這位粉絲厲害。（小紅書）

自己都忍不住要自拍。（小紅書）

愛不釋手。（小紅書）

笑指要粉絲送他一張。（小紅書）

好開心。（小紅書）