無綫準視帝內地拍劇畀女圍畫面震撼 坤哥後面走過冇人理自動閃開
撰文：崔力生
出版：更新：
37歲的張振朗近年獲無綫力捧，曾連續兩年在《萬千星輝頒獎典禮》上得獎，成為首位獲頒「飛躍進步男藝員」僅一年就獲得「最受歡迎電視男角色」的男藝人，「視帝」之位可謂指日可待。而近年張振朗所演的劇集如：《踩過界》系列、《機場特警》、《反黑路人甲》、《使徒行者3》以及剛播完的《反黑英雄》在內地都非常受歡迎，令他在內地、尤其是大灣區城市人氣急升，加上靚仔，個性又友善、親民，成功圈粉。
最近，張振朗正在佛山開工拍攝新劇《刑偵12》，連日來被不少網民捕獲，大家分享合照之餘也一致讚好，可見張振朗在內地觀眾和網民心中形象極佳。而日前他離開拍攝場地時，更出現一幕畀女圍的情境，非常壯觀。
有粉絲把到拍攝現場追星的片段分享到社交平台，片中所見，張振朗收工離開時，近20位女粉絲蜂湧而上，將張振朗重重包圍。張振朗見到此情此景顯得有少少嚇到，和有些不知所措，但依然面帶笑容一邊講「多謝」，並以行動報答大家，友善地跟粉絲簽名、拍照，來者不拒，有求必應。
不過有眼利網民卻發現，與張振朗一同離開拍攝場地的吳業坤竟然「無人騷」慘變路人，而吳業坤也非常識趣，見到大批粉絲湧向張振朗，自動閃開，二人可謂相映成趣。有網民替吳業坤不值：「吳業坤走過都無人理。離譜」、「好慘」；也有網民覺得可能因為吳業坤沒有戴眼鏡，大家才一時認不出：「主要坤哥不戴眼鏡可能難認」、「坤哥的皮膚就係眼鏡，本體無了就認唔出」、「應該係因為無戴眼鏡，一開始以為邊個靚仔。然後你講先知係坤哥。」