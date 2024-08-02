無綫準視帝內地拍劇畀女圍畫面震撼　坤哥後面走過冇人理自動閃開

37歲的張振朗近年獲無綫力捧，曾連續兩年在《萬千星輝頒獎典禮》上得獎，成為首位獲頒「飛躍進步男藝員」僅一年就獲得「最受歡迎電視男角色」的男藝人，「視帝」之位可謂指日可待。而近年張振朗所演的劇集如：《踩過界》系列、《機場特警》、《反黑路人甲》、《使徒行者3》以及剛播完的《反黑英雄》在內地都非常受歡迎，令他在內地、尤其是大灣區城市人氣急升，加上靚仔，個性又友善、親民，成功圈粉。

張振朗於《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「飛躍進步男藝員」。（資料圖片）

之後一年再憑《反黑路人甲》- 高彬奪得「最受歡迎電視男角色」。（視覺中國）

張振朗最近在《反黑英雄》演技再被讚賞。（IG@owencheung）

近年憑實力成功搣甩「翻版張智霖」稱號。（IG@owencheung）

最近，張振朗正在佛山開工拍攝新劇《刑偵12》，連日來被不少網民捕獲，大家分享合照之餘也一致讚好，可見張振朗在內地觀眾和網民心中形象極佳。而日前他離開拍攝場地時，更出現一幕畀女圍的情境，非常壯觀。

張振朗在佛山為新劇《刑偵12》開工。（微博圖片）

演員相處融洽。（微博圖片）

演員打成一片。（微博圖片）

張振朗在內地拍劇期間經常被捕獲，獲讚親民友善。（小紅書）

有粉絲把到拍攝現場追星的片段分享到社交平台，片中所見，張振朗收工離開時，近20位女粉絲蜂湧而上，將張振朗重重包圍。張振朗見到此情此景顯得有少少嚇到，和有些不知所措，但依然面帶笑容一邊講「多謝」，並以行動報答大家，友善地跟粉絲簽名、拍照，來者不拒，有求必應。

大批女粉絲在等候張振朗。（小紅書）

張振朗面帶笑容跟大家打招呼。（小紅書）

張振朗被粉絲熱情嚇一嚇。（小紅書）

女粉絲蜂湧而上。（小紅書）

不過有眼利網民卻發現，與張振朗一同離開拍攝場地的吳業坤竟然「無人騷」慘變路人，而吳業坤也非常識趣，見到大批粉絲湧向張振朗，自動閃開，二人可謂相映成趣。有網民替吳業坤不值：「吳業坤走過都無人理。離譜」、「好慘」；也有網民覺得可能因為吳業坤沒有戴眼鏡，大家才一時認不出：「主要坤哥不戴眼鏡可能難認」、「坤哥的皮膚就係眼鏡，本體無了就認唔出」、「應該係因為無戴眼鏡，一開始以為邊個靚仔。然後你講先知係坤哥。」

場面壯觀。（小紅書）

有求必應。（小紅書）

保守估計有近20名女粉絲。（小紅書）

吳業坤冇人理，慘慘豬！（小紅書）