42歲移港女星搭上大馬富豪驚着「情侶裝」 狂識上等人近照極風騷
撰文：張寧兒
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現年42歲的內地藝人范冰冰2018年捲入稅務風波，被內地娛樂圈封殺至今，演藝事業插入谷底。然而范冰冰一樣富貴，早前《香港01》收到消息指她已正式進駐達官貴人的至愛半山豪宅，定居香港！她又將重心轉往其海外發展，近日與大馬富豪陳志遠會面，拓展海外人脈。
陳志遠女兒陳雪鈴是劉德華太太朱麗倩的表妹，近日她更新社交網，曝光與范冰冰聚餐合照。陳雪鈴與范冰冰貼頭合照，感情相當要好。范冰冰一如既往靚女，近鏡之下絲毫沒有失色，氣質與有「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴不相伯仲，高貴優雅。范冰冰與陳志遠又單獨合照，有網民留言到兩人同是穿直間條衫，開玩笑指是「情侶裝」，不過當然是講笑，當日在場有陳志遠一家大細，亦有大合照。
范冰冰曾被要求須在限期內繳清約8.83億元人民幣 (約10.24億港元)，不過對身家豐厚的她來說不成問題，全因有報道指其是名下資產達30億元，有消息更指她身家逾70億人民幣，曾連續5年蟬聯中國名人收入榜榜首。早前她曝光其過億半山豪宅的景觀，居高臨下望到180度維港震撼靚景，難怪她曾豪言：「我不嫁豪門，我自己就是豪門！」
點撃下圖睇范冰冰豪宅：
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