前「TVB御用細佬」離巢後疑似「撈唔掂」　突然轉行當外賣小哥？

黃嘉樂前年11月突然在社交平台宣布離巢TVB，結束21年賓主關係，回復自由身。雖然今年年初播出劇集《本尊就位》時，他有現身電視城為劇集做宣傳，一盡演員的責任，但之後就很少再見到他出現幕前了。昨日（1日）黃嘉樂在社交平台上載了一張正在「工作」的照片，照片中他穿上「外賣小哥」的服裝，難道他離巢後「撈唔掂」要轉行當外賣員？

黃嘉樂早前現身打鼓嶺雲泉仙館出席無線熱播劇集《本專就位》之「向呂祖祈」宣傳活動。（吳子生攝）

黃嘉樂有份擔演男主角的劇集《法言人》。(黃嘉樂ig)

黃嘉樂分享了一張穿著黃色反光背心及頭戴黃色安全帽的照片，打扮酷似內地的外賣小哥，連他自己都在社交平台寫下：「我係外賣小哥，親，麻煩俾個五星好評。」而「鐵馬家族」的成員林子善及馬國明更立即留下「⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️」好評，黃嘉樂就回覆馬國明：「謝謝，親。」但林子善就立即「搞事」說：「但你送到嚟啲豆腐臭喎！」黃嘉樂則回：「親，你點的外賣係臭豆腐啊。」可以見他們能這樣開玩笑一定十分友好。

黃嘉樂分享了一張穿著黃色反光背心及頭戴黃色安全帽的照片，打扮酷似內地的外賣小哥。(ig@wongkalok1214)

「鐵馬家族」成員好老友。(黃嘉樂ig)

其實有眼利的網民看得出黃嘉樂並不是轉行當外賣員，因為他身上的黃色反光背心有印著「XX建材」，這應該是他在拍攝一個要穿反光衣的鏡頭。但因為穿得太像外賣小哥，所以才開自己玩笑，而網民亦迎合他的笑話，回覆說：「件背心寫住日門建材啵，明明就系（係）工地佬！」

網民都唔信佢真係轉行。(小紅書圖片)

雖然黃嘉樂離巢後較少出現於人前，他表示早前一直有在拍攝，他早前接受訪問時亦有提及：「其實喺我離開咗無綫之後，我一路都有拍嘢，咁啱拍嗰啲嘢全部都要簽保密協議，變咗我係冇喺社交平台度Po自己拍緊啲乜嘢。」其實他一直都有繼續活躍在這圈子，只是之前拍攝下來的還未播出，才覺得他消失於幕前而已。

黃嘉樂外形不俗高大靚仔，入行21年卻從未有機會做男一。

黃嘉樂（後左二）於2003年畢業於無綫電視第17期藝員訓練班。