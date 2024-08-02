Edan認同林明禎喺歐洲食飯：人生都未試過咁多男士恭喜我

Edan (呂爵安）今日以白馬王子造型出席品牌活動，全程笑容滿面兼不時大派心心，唔通呢啲就係春風滿面？

Edan 接受訪問時，認喺歐洲工作期間有同林明禎食飯，但否認二人撻著。「恭喜我？未恭喜得住。今次都幾得意，人生都未試過咁多男士恭喜我，又讚我叻仔，突然間地位好似好高，唔講以為我參加奧運，好似為港爭光咁，參加明禎BB爭奪戰，多謝大家讚賞，我都覺得好榮幸，但193都回應咗啦，係193嚟嘅。」

Edan又話睇咗唔少隊友訪問，唔明點解大家唔相信。「但可惜我又真係無得認，大家睇小我？Stanley 話唔信、AK話「吓」 ，呢啲每一下都插入我心臟，咩意思先？你覺得我唔得咩！所以我警告佢哋，再亂講我行動㗎啦，唔好挑戰我好勝的心。」

Edan 又解釋歐洲行是因為工作。「同明禎本身係朋友，所以喺歐洲有食飯，但純粹食飯啫，大家唔好諗咁多，台灣係同屋企人去。」問到同林明禎有無發展空間，Edan 就話「唔敢諗，都係專注工作。（佢係咪你嗰type ?)咁我相信佢絕對係女神，我有睇佢作品，好欣賞佢。」Edan 又話唔敢再同林明禎食飯，但他表示如果有將來有好消息的話，並不介意公開。