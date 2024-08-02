孫慧雪再遇極品工人　傳網圖扮懷孕深感無奈︰姐姐清空房間走咗

香港不少雙職家庭，出外工作聘用外傭打理家務照顧老幼。孫慧雪婚後育有2名兒子，全靠工人姐姐幫忙照顧，不過她相當不幸，多次遇上姐姐怪事，令她相當苦惱，近日又在遇到外傭失蹤：「返到屋企發現姐姐清空房間走咗。」令她深感無奈。



孫慧雪家傭推窗落街徹夜未歸 竟敢提一要求︰求姐姐面皮厚度？

靚媽孫慧雪。（IG：@snow711）

孫慧雪早前一家4口到美國旅行。（IG：@snow711）

孫慧雪早前一家4口到美國旅行。（IG：@snow711）

孫慧雪經常遇到古怪陪月或外傭，兩年前曾控訴工人姐姐入屋短短兩星期，已經發生「七不思議」事件，除了抵達首日即失蹤，更「用神力推咗我屋企隻窗落街！」等：「之前嗰啲有個欠債，俾人追債、有個偷嘢、有個竟然係犯罪集團，搞到警察攞搜查令上門🤦🏻‍♀️。」早前見到她帶同外傭到日本旅行，本以為終守得雲開見月明，未料到又再出事。她上載一張「兩條線」的驗孕照片，竟是工人姐姐走佬﹗

孫慧雪先後遇過多個地獄外傭。（IG：@SNOW711）

孫慧雪先後遇過多個地獄外傭。（IG：@SNOW711）

阿雪留言：「返到屋企發現姐姐清空房間走咗，佢只係send 張呢幅圖俾我另一位姐姐就失蹤咗😅事緣係之前我哋去美國嘅時候，借錢俾佢買機票返印尼放假～佢返嚟就話有咗BB啦！喺呢度同佢講聲恭喜！」但照片原來竟是3年前的網上圖片，阿雪接受《01娛樂》訪問時無奈指：「唉，我依家先知呢幅係網圖。」

孫慧雪指走佬姐姐離開後，只SEND呢張驗孕棒照畀另一位工人姐姐，後揭發為網圖。（孫慧雪FACEBOOK）

孫慧雪指走佬姐姐離開後，只SEND呢張驗孕棒照畀另一位工人姐姐，後揭發為網圖。（孫慧雪FACEBOOK）

對於接二連三工人出事，阿雪接受《01娛樂》訪問時仍算樂觀：「無其他財物損失，前一日出咗糧畀佢，然後呢個姐姐同我講想出去買啲嘢，剛好嗰日我地全家出街陪小朋友玩，返到屋企就發現佢已經執晒嘢走咗。跟住佢就係SEND咗呢幅網圖畀另一位姐姐無講任何嘢就完咗。我地其實無嬲只係覺得好搞笑，連中幾元，咩都試過晒食全餐，最嬲係另一個姐姐，粒聲唔出走咗留晒D嘢畀佢做。因為我地2個小朋友，已經急急請返個新姐姐返嚟。」有網民建議阿雪不要聘用姐姐，改為請本地鐘點，但她表示太貴不作考慮。

孫慧雪指自己無嬲，只係覺得食全餐樣樣事故都遇上好搞笑。（孫慧雪FACEBOOK）