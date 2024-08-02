MC張天賦台風難敵Nancy 5吋高踭鞋：世界就係有好多唔公平嘅狀況

何超蓮火紅長裙十分搶鏡。（陳順禎攝）

MC張天賦、Nancy( 歸綽嶢) 同何超蓮今午（2日）出席化妝品牌活動，身穿火紅低胸長裙嘅超蓮十分搶鏡。「台風師兄」MC為今日活動，所穿嘅皮鞋都有一定厚度，可惜不敵師妹Nancy對高跟鞋。「會有好多唔公平嘅狀況，因為我知佢今日會著5吋高踭鞋，好可惜我唔能夠著5吋高踭鞋，如果唔係可以撼過，我今日好努力㗎啦，條腰係最挺一日，弱小都係一個台風嚟嘅。」

MC喺Nancy旁邊要自動「增高」。（陳順禎攝）

日前「華納高層」公開MC教路Nancy以自信克服尷尬，MC坦言缺乏自信，所以才會有「即使尷尬都要自豪」嘅心得，仲話如果有埋化妝、舞台效果隨時會去到另一層次。

活動上，MC透露將推出新歌，他表示今次有份參與創作，預計8月尾推出，所以接下來嘅演唱會歌單又會有新歌。至少MV部分，MC雖然好想出埠拍，但又因為怕坐飛機，所以暫時仲未定好拍攝地點。

MC 8月將推出嘅新歌。（陳順禎攝）

另外，提到之前同姚焯菲（Chantel）破天荒合作而引起不少討論，MC認為好歌自然多人討論，希望之後可與更多唔同嘅單位合作，他又指錄音部分與Chantel 分開進行。「拍MV因為時間好短，所以好快完成。（Chantel爸爸有監場？）係，因為嗰時佢16歲，同事都大提我唔好蝦佢，可能怕我整蠱佢。」