視帝湊仔去街被偶遇超有禮舉動令粉絲震驚　對老婆暱稱揭家庭地位

現年43歲的袁偉豪與比他細10年的張寶兒於2020年結婚，兩人的寶貝仔仔袁晞祐 (袁咕碌) 於去年11月出世，組成了三口幸福之家。袁偉豪在仔仔出世後更加要努力工作賺錢養家，不過他老婆張寶兒家底豐厚，袁偉豪甚至被叫「億萬駙馬」，他們的經濟其實並沒有壓力。而成為了新手爸媽的兩人，平日生活重心都放在仔仔身上，袁偉豪在不用開工的日子更會親力親為照顧仔仔，做一個好老公兼好爸爸。

袁偉豪與老婆張寶兒。(ig圖片)

袁偉豪與仔仔。(ig圖片)

袁偉豪的仔仔。(ig圖片)

昨晚有網民於社交網分享了偶遇袁偉豪湊仔仔去街的照片，以「我今日見到明星」為題，留言寫道：「當我轉身一看怎麼這麼熟悉的身影，OMG！是使徒行者的天堂哥 袁偉豪！！立刻上前詢問我女兒可以和他合照嗎？他很nice說可以。當我有點激動的找電話時，有位女士搶先走到他的身旁，他竟然很有禮貌和我說：『你等一陣』。沒想到經常小紅書看到他一家，今天能親眼看見他和袁咕碌。」相中袁偉豪用孭帶孭住仔仔袁咕碌，盡顯慈父一面，他仔仔袁咕碌亦相當可愛。

網民偶遇袁偉豪湊仔仔出街。(小紅書)

其實昨日袁偉豪並不是獨自一人湊仔仔，而是與老婆張寶兒一起湊仔仔到BB展。袁偉豪亦有網他的IG story分享他們一家三口在BB展入面的照片。其中一張相是他們在餐廳內用餐，袁偉豪老公視角的張寶兒，他寫道：「去完BB展做完訪問，立刻同老闆嘆一嘆先」，以老闆來稱呼老婆，足見張寶兒的家庭地位。

袁偉豪一家三口去BB展。(IG圖片)

袁偉豪叫老婆做老闆。(IG圖片)

張寶兒。(IG圖片)

張寶兒。(IG圖片)

張寶兒。(IG圖片)