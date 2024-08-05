前金牌司儀裝修豪宅爆由曾志偉畀首期　早年被爆僭建倍增至4千呎

74歲「阿叻」陳百祥，拍過多部電影，尤以周星馳電影《鹿鼎記》所演的「多隆」令人印象深刻；另外阿叻也是主持大騷無數的前無綫（TVB）金牌司儀。2022年宣布息影後，阿叻轉戰內地社交平台，尋找老年新舞台。憑住他牙擦認叻個性，以及寶刀未老的口才，深受網民歡迎。

陳百祥自爆「有病」，原來係千杯不醉。（小紅書）

近日阿叻透露正裝修住了30年的舊屋，被問到以這個地段來說是否市價過億，阿叻沒有否認道：「我哋唔好講錢！」阿叻的屋企相當闊落，他透露兩間屋打通，上下兩層，外出有陽台，對住廣闊城景，相信地段不菲。雖然因裝修而凌亂不堪，但看得出原先的裝修不俗，相信裝修後會更新淨舒服。屋內牆上掛有「自強者勝」四字，亦十分符合阿叻外界形象。

阿叻透露，這層樓是曾志偉付首期買下來的，他說：「我係拍戲換返嚟嘅。我幫曾志偉拍《小小小警察》，佢費事畀片酬，就畀咗個首期，之後我就買咗啦！」

陳百祥早前踢「香港明星足球隊X榕江村超聯隊」足球邀請賽贏波。（葉志明攝）

李龍基未婚妻Chris與陳百祥合照留。（Instagram：chrisart1017）

陳百祥與太太黃杏秀持有的九龍塘玉寶閣單位，早年被揭涉及多項僭建，據報道指，僭建部分包括開放式花園圍封起擴建玻璃屋，花園僭建樓梯直達一樓，連同一樓單位，自製「複式單位」，單位室內實用面積由約2000平方呎增至約4000平方呎。自2008年起屋宇署向陳百祥發出多個清拆令，惟僭建物多年來仍未見拆除。2021年5月屋宇署再發警告信，要求盡快展開清拆工程，同年6月其單位外搭建起棚架。

報道中亦指出，陳百祥與黃杏秀名下的馳藝有限公司，分別於1989年及1996年，以合共逾1500萬元買入九龍塘玉寶閣1樓A室及B室單位，樓契列明業權包括單位以下的地面有蓋、三面通風花園。而陳百祥與曾志偉拍攝的《小小小警察》則於1989年上映。

阿叻曬30年舊屋。（小紅書）

被指地段過億，阿叻未有否認指不談錢。（小紅書）

阿叻爆拍戲換間屋返嚟。（小紅書）

屋內好闊落。阿叻透露打通兩間屋，上下兩層。（小紅書）

曬1990年有關自己的賽馬報道。（小紅書）

曬獎杯。（小紅書）

分享屋外環境。（小紅書）

好闊落。（小紅書）

陽台。（小紅書）

陽台。（小紅書）