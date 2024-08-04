郭偉亮重組女團XiX澄清係踢走唔係退團：我終於覺得我哋有運行啦

音樂人郭偉亮（Eric Kwok）旗下的女團XiX由梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及莊殷玥（Vici）組成，早前她們出席商場活動時突然「4缺1」，而Eric Kwok亦表示Vici「有一段日子都不會參與活動」。Eric Kwok當時沒有正面回覆傳媒Vici缺席活動是否退團，亦指稍後才正式回應，今日（4日）Eric Kwok舉行「XiX解體重組記者會」交代Vici退出一事。

今日（4日）Eric Kwok舉行「XiX解體重組記者會」交代Vici退出一事。(葉志明 攝)

Eric Kwok接受傳媒訪問事表示有「大事」要宣布：「今日最主要係澄清XiX有一個成員係被踢走嘅！就唔係自己離開，呢個要澄清返先！咁就係大約3個禮拜前，我決定咗啦，同佢哋成家人就得到共識，所以XiX由今日開始就5個人變4個人。亦都宣布我哋將會open invite新嘅成員入嚟，無論係嚟緊一啲選秀節目或者我哋自己嘅網上，或者如果有興趣嘅細路仔或者家長可以隨時嚟DM我。」Eric Kwok說到因為之前一直有很多東西都沒有澄清及交代，所以選擇今日一次過進行，亦提到Vici是被他「踢」出團，而不是外界傳言中自己退團，Eric Kwok亦公開招攬1-2位新成員加入XiX。

Eric Kwok提到Vici是被他「踢」出團，而不是外界傳言中自己退團。(葉志明 攝)

Eric Kwok被問到發生什麼事而要「踢」走Vici時，他回應：「XiX係由15歲，當時係14-16歲，所以好需要家長嘅配合，咁所以其實我第一次做經理人，唔係掛名嘅，我真係落手做。咁一做就唔係做一個artist，係做5個artists，咁5個artists呢就加埋爹哋媽咪，咁就10幾人。好需要屋企人嘅understanding同埋配合啦，先至可以成事，無奈嘅就係Vici呢一家人呢，我同我太太都有用咗好多時間同好多心機去磨合，但係始終都係磨合唔到。」

Eric Kwok重組女團XiX。(葉志明 攝)

Eric Kwok更用5家人一起來去旅行來形容XiX，指一定會有不同的意見，他續說：「其實我都明白家長係好想參與，好緊張自己個細路，但係好多參與就變咗干預，咁呢個干預就令到大家開始就冇呢個尊重，互相開始唔尊重，亦都開始失去咗信任。冇咗信任同尊重，基本上就冇可能行到落去，咁所以我哋可以話我同我太太都痛苦咗好耐，我哋做咗20幾年artist，突然轉做manager，我諗我哋都未試過受咁多氣。」

Eric Kwok更用5家人一起來去旅行來形容XiX。(葉志明 攝)

Eric Kwok表示做經理人的挑戰很大，因為之前未做過，但為了XiX，於是決定擔起經理人的角色：「如果我唔做嘅呢，佢哋就冇㗎啦，咁佢哋實在太talents。」他說到XiX的天份很高，加上她們很聽話，所以選擇為了她們而放棄自己，連作品展及影片頻道都可以放在一旁先不理會：「我係一個唔鍾意見人嘅人嚟㗎，但為咗佢哋，做manager個生活模式係180度改變晒，係咁出去見人，係咁出去同人傾嘢，咁如果我哋犧牲咁多，同個心無時無刻去幫佢哋。我太太真係…我都要幫佢講句好說話，即係佢之前講嘅嘢，係全對100% support嘅，至於佢講邊個，大家自己諗啦！」Eric Kwok間接承應太太葉佩雯早前在社交平台不開名批評某藝人零尊重事件是真的，更指葉佩雯當日所說的只是「冰山一角」：「佢真係嬲到冇可再嬲先至咁講！」

Eric Kwok表示做經理人的挑戰很大，因為之前未做過，但為了XiX，於是決定擔起經理人的角色。(葉志明 攝)

Eric Kwok更透露Vici很多「惡行」，除了指她不尊重外，還有很多不能再合作下去的事，另外他亦指自己為了她們XiX做了很多事情：「既然我哋擺咗咁多心機落去都唔appreciate我哋嘅時候，咁我就會成日問自己，我做咩要幫你啫。咁所以就諗咗好耐，幾個月內決定嚟，軟嘅又試過硬嘅又試過，乜都試過但我真係令到我覺得呢個世界真係有啲人係冇辦法可以一齊相處，咁既然咁辛苦嘅，不如分開啦。」之後他又搞笑的說自「踢」走Vici後，自己都開心了不少。

Eric Kwok更透露Vici很多「惡行」，除了指她不尊重外，還有很多不能再合作下去的事。(葉志明 攝)

Eric Kwok表示自己最近很開心，心情舒坦了不少，也是因為終於把Vici「踢」走：「就好似個天陰天行雷閃電落好多雨，落咗六七八個月，忽然之間今日晴天個感覺，我終於覺得我哋有運行啦！」Eric Kwok坦言是因為Vici的家長問題比較大，他亦有讚Vici有潛質，只是自己與她連不上線。

Eric Kwok表示自己最近很開心，心情舒坦了不少。(葉志明 攝)

XiX被問到會否覺得Vici被離開會有遺憾，Caitlin表示自己也是三個星期前才得知這個消息：「At least對我哋4個嚟講係好突然，因為好多嘢係Vici屋企人做咗我哋唔知道㗎啦，所以對我哋嚟講係好突然同好唔開心。」雖然Vici已經離開XiX，但Caitlin說仍然很想念她，更會祝福她繼續在娛樂圈發展。

Caitlin表示自己也是三個星期前才得知這個消息。(葉志明 攝)

而Charlotte 、Crystal及Kiele都對Vici被離開感到突然，她們都感謝Vici在XiX的貢獻，為她們帶來不少的歡樂，更表示支持及尊重Eric Kwok的決定。

Charlotte 、Crystal及Kiele都對Vici被離開感到突然。(葉志明 攝)

Vici被離開後有關合約上的問題，Eric Kwok表示自己很忙，要交由唱片公司及TVB來處理，更指Vici的家人會與公司談。至於談到XiX未來工作方向時，Eric Kwok指Kiele將到美國升學：「我嘅工作更加艱巨，佢哋平時嘅考試啊，做功課啊嗰啲schedule已經難㗎啦！再加一個離開香港就更加難！」Eric Kwok說雖然Kiele 8月底出發到美國升學，但一有需要，她就會回來香港繼續XiX的工作，更當眾約Kiele聖誕就要回來工作。