莊韻澄與奶奶上電視極融洽　後卻稱未見過老公家人　親揭驚人真相

莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）上月底宣布與經理人老公正辦理離婚手續，但連日來二人透過媒體隔空過招，互數對方不是。日前莊韻澄接受《香港01》專訪時，透露了男方神秘身世，指結婚至今從未見過對方家人，她說：「佢成日講佢老竇漸凍人症死，佢阿媽有情緒病，佢家姐發燒燒到有少少輕度弱智，呢個係佢同我講嘅背景。」

莊韻澄在早前《01娛樂》專訪中，透露從未見過老公雙親，她說：「佢成日講佢老竇漸凍人症死，佢阿媽有情緒病，佢家姐發燒燒到有少少輕度弱智。」（資料圖片/陳順禎攝）

不過，有網民就回帶，指莊韻澄去年曾參與ViuTV綜藝節目《廚神奶奶是你媽》時，就與一位叫「碧姐」的婦人亮相，稱這位泰國奶奶是自己奶奶，她在節目上介紹奶奶，指對方已來港多年，老公都在香港出世，不過雙方之前有如網友，「因為疫情關係，結婚前淨係見過奶奶一次，跟住都冇相處過。」二人不但齊齊「煮飯仔」，節目上她更為碧姐準備生日驚喜，似乎感情甚好，難免令人覺得與莊韻澄近日的說法自相矛盾。

ViuTV節目《廚神奶奶是你媽》上，節目組介紹這位「莊韻澄奶奶」碧姐。（ViuTV）

莊韻澄與「奶奶」一同下廚，相處融洽，但近日她說未見過呂成忠家人。（ViuTV）

《香港01》向莊韻澄求證箇中內情，她坦言其實已不想就與呂成忠的事件逐點回應，雖然事到如今她已不介意被公審，但覺得之前在專訪中所講的已經足夠，免得雙方你來我往、沒完沒了，她謂：「兩個人，三、四年時間一定有好多件事喺入面，無論對錯，我亦都冇話自己啱晒，所以唔想咁樣落去，我都要有我嘅生活，繼續我嘅工作。」莊韻澄表示香港不同家庭都有糾紛，可能純粹自己有人識，才有討論價值，她直言：「我老實答你，可以唔回應我都唔想回應，大家都要繼續生活，無謂再睇呢啲新聞，都冇營養。」不過她亦十分諒解網民的好奇以及記者要交差，都有回應「奶奶」事件。

莊韻澄多次強調，其實已不想逐點回應有關呂成忠的問題，想開始新生活，不想與準前夫再糾纏。（Instagram：xeniachong）

莊韻澄說：「我都好鍾意嗰個奶奶，不過你哋要問返呂生，呂生搵㗎嘛。」亦即表示該奶奶並非真奶奶，是臨時演員。她續說：「咁佢媽咪唔方便，要搵一個奶奶拍，我都要搵錢㗎嘛。當然呂生係知情啦，呂生如果唔知情，就唔會有呢件事發生。」問到當時是否她向呂生講要帶奶奶上節目，她說：「應該由佢去問（奶奶），搵錢大家都要搵錢，大家都有呢個共同需求，都係共同意願，所以唔可以搵一樣嘢抽秤我咁樣講，我真係冇見過佢阿媽，就算有都係通過一次電話咁樣囉，我結婚前真係冇見過佢，生咗仔有一次佢嚟探個仔，就係咁上下，但係佢家姐同屋企人我真係見都未見過，我形容同佢哋好疏遠，佢亦都冇去介紹過，及後我都話可唔可以叫阿媽出嚟做呢個節目，大家都需要呢個節目，咁大家就有個咁嘅提議。」

莊韻澄與「奶奶」在節目相處融洽，更為她開生日會，但她親認這位是老公找來的「奶奶」，並非真奶奶，即對方只是臨記。（ViuTV）

不過節目後期，莊韻澄奶奶「阿碧」就缺席了，當時官方解釋是她生病。（ViuTV）

對於呂成忠早前在《娛樂油麻地》網台節目上指出她的不是，及後卻又哽咽表示想夫妻復合、重歸於好，她會否感到奇怪，莊韻澄回應：「我覺得怪都唔係第一日，今次可能係一個解脫。你哋見到係呢一段咁短時間嘅佢，但係我相處係三年幾四年，長時間都係咁。」講到會否擔心受今次事件影響形象及接Job，莊韻澄就認為已經冇得諗驚唔驚，「豁出去我先唔會俾人威脅，佢冇籌碼，我連藝人嘅面子都放低，咩都唔介意，開啟咗任你哋鬧嘅模式，我都唔介意，但係當然我都會接到好多（工作）。」她直言雖然自己有份製造這個漩渦，但已不想繼續糾纏下去，要跳出來，又說：「呢個係唯一一個辦法可以離開到我覺得唔適合我嘅生活。」