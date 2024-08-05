呢位靚仔主持被讚唔係得個樣　即時傳譯日文冇難度原來因為咁...

今屆奧運無綫不論駐巴黎特派專員還是專業評述及主持，都獲得網民的大讚，除了早前方力申做訪問被大讚體貼外，作為「奧運之星」之一的黃庭鋒前日（3日）亦被網民大讚亮眼。

早前方力申做訪問被大讚體貼。(直播截圖)

作為「奧運之星」之一的黃庭鋒。(葉志明 攝)

原來前日日本女子乒乓球選手早田希娜在銅牌戰中擊敗韓國申裕斌，她在賽後接受無綫獨家訪問，早田希娜以日文回答主持的問題。而遠在香港的主持黃庭鋒亦立即為節目做翻譯，黃庭鋒在無預警下即時進行即時傳譯，而當下他的表現勁亮眼，最後得到不少網民讚賞，大讚他翻譯準確。當時早田希娜大約是透露自己是為了金牌而來，但奈何因為手部有傷患而影響整體表現，對於最終能奪得銅牌已經感到難得。黃庭鋒亦能即時傳譯到早田希娜的意思，即被網民大讚「唔係得靚仔樣」。

原來前日日本女子乒乓球選手早田希娜在銅牌戰中擊敗韓國申裕斌，她在賽後接受無綫獨家訪問，早田希娜以日文回答主持的問題。(直播截圖)

黃庭鋒事後接受《香港01》訪問時表示自己大學時曾到日本當交流生：「喺我大學嗰時我去咗日本交流咗一年，咁就係嗰年呢我就考埋N2嘅試，一直都好想考N1，但係呢就冇時間溫書。」之後被問到他即時傳譯覺得難不難，還有怕不怕會出錯？黃庭鋒指其實挺有難度的：「因為一開始其他主持同前輩都叫我聽下佢哋講咩，你睇下個教練同佢講咩啦！即係未做獨家訪問嘅時候，但一路都聽唔到，因為個場好嘈啦，好多歡呼聲啦，所以聽到啲好零碎嘅字。」他表示當時現場的聲音太零碎，亦擔心之後訪問會同樣過於嘈吵，最後幸好他聽的聲音十分清晰。

黃庭鋒事後接受《香港01》訪問時表示自己大學時曾到日本當交流生。(直播截圖)

黃庭鋒續說：「一個單對單嘅訪問，所以就清晰好多，因為即時翻譯首先你要記得佢講嘢，呢樣嘢會好容易唔記得，第二係有陣時你佢講得好快嘅時候，就真係會好難，會miss咗啲重點，但尋日個情況就係我好代入咗運動員個心情，好似直情係現場同佢哋睇緊呢場比賽，所以唔知點解好代入埋佢講嗰啲嘢，就可以講到好多囉。同埋佢都好清晰咁講咗自己嘅傷勢，或者係八強四強嗰啲心情，所以就好易linkup到。」

黃庭鋒即時為早田希娜日文翻譯獲網友激讚專業。

黃庭鋒即時為早田希娜日文翻譯獲網友激讚專業。

黃庭鋒再講到現場傳譯的難度在哪：「播住佢嘅片，咁我以為其實都可以drop低佢講嘅嘢，我都可以記得。佢繼續播住啲片，我可以睇住咁去講，點知個鏡頭突然間就落咗廠，我就冇得成日咁望住，所以嗰下就真係全憑記憶。」只可以說他的日文根底夠紮實，所以才能即時傳譯到正確的資訊讓大家知道。

黃庭鋒靚仔大隻仲要多才多藝，真係完美Package。（黃庭鋒IG圖片）