張敬軒多倫多演唱會深情剖白患情緒病　台下有人亂叫兼大笑勁無品

張敬軒（軒公）日前（3日）於多倫多舉辦演唱會，軒公的吸引力強勁，全場坐位爆滿。軒公當日演繹了多首經典歌曲，他更在台上深情剖白，他透露在寫歌時患上情緒病……

張敬軒台上深情剖白在寫歌時患上情緒病。(網上圖片)

軒公表示當年在寫《笑忘書》時，患上鬱躁症，他表示：「情緒最差的時候，我出門口都出唔到，可能堅持下去，行多一步就贏。」軒公感謝歌迷多年來對他都不離不棄，台下觀眾的情緒都被軒公帶領著。突然間台下有觀眾發出大笑聲及亂叫，令軒公真情流露在說話時被打斷，亦影響了觀眾欣賞軒公的情緒。

軒公表示當年在寫《笑忘書》時，患上鬱躁症。突然間台下有觀眾發出大笑聲及亂叫，令軒公真情流露在說話時被打斷，亦影響了觀眾欣賞軒公的情緒。(網上圖片)

不少觀眾在演唱會完結後發表意見，他們覺得應該要注重禮儀，不應在演唱會上亂叫，要尊重台上的表演者。有觀眾認為：「今日喺niagara falls睇張敬軒真心覺得，樓下個啲 attention seeker觀眾要學下咩係演唱會嘅禮儀表演者認真 mode講緊嘢就喺到X叫，講depression嗰陣仲喺到唔知亂講乜，真心唔係好笑嘢，識唔識尊重。」觀眾發表完自己的意見後，連軒公都現身回應這位觀眾：「我都有一下少少著咗。」

不少觀眾在演唱會完結後發表意見，他們覺得應該要注重禮儀，不應在演唱會上亂叫，要尊重台上的表演者。(網上圖片)

不少觀眾都留言討論當日不禮貌的觀眾，指他們「冇家教」，亦有觀眾表示自己都感同身受，都有情緒病這個問題，但就被這種不禮貌的觀眾打擾，覺得很不不尊重軒公：「軒公講緊自己抑鬱躁鬱嗰陣大笑真係完全冇家教，情緒問題又有邊個想經歷，基本尊重啦」、「點解會有人可以咁無禮貌，可以係咁打斷人講嘢，最嬲最嬲竟然有人喺《笑忘書》嗰段笑得出，作為一個過來人，每次聽《笑忘書》都好身同感受，原來有人明白我。」