巴黎奧運｜方力申謙虛列5大缺點自嘲　獲網民激讚推做採訪世一

2024巴黎奧運舉行得如火如荼，無綫巴黎特派專員方力申、莊琬晴、何振然及陳銘泰走訪各大比賽場館，為觀眾直擊港隊運動員第一時間的獨家賽後感。而憑運動員經驗，體貼又專業的採訪態度，獲網民激讚兼被推做「採訪世一」。昨日（4日）方力申在Instagram發長文宣布功成身退，謙虛總結今次的採訪經歷。

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受。（影片截圖）

潘展樂搶TVB咪牌，方力申主動放開咪牌，讓潘展樂獨自揸咪回答，又拱起雙手以示禮讓，並拍拍潘展樂背脊，將光環及觀眾注意完全讓給潘展樂，展現對運動員的尊重。（影片截圖）

隨著香港隊游泳代表隊結束所有賽事，方力申表示自己這位「無綫巴黎特派專員」的任務也告一段落。小方在IG發長文提到自己從一位學生運動員轉型成為藝人，面對不同身份，不同崗位：做歌手、做演員、做主持、做司儀、做記者等等，一直邊學邊做，感謝這些年來觀眾對他的包容，給他時間慢慢成長。

小方在IG發長文提到自己從一位學生運動員轉型成為藝人，面對不同身份，不同崗位一直邊學邊做，感謝這些年來觀眾對他的包容，給他時間慢慢成長。（IG圖片）

小方感性寫道：「老實說，其實我根本不適合做記者，我臉皮薄，玻璃心，反應慢，詞又窮，還有時候我的偶包/奧運選手包袱又會突然走出來一點，不過，我實在是太喜歡體育運動，太喜歡游泳了，我真的不能錯過能夠親臨現場，參與其中的機會，所以我這個小記者也要發揮『香港精神』，面對困難時需應變，不能輕易放棄，要有毅力去克服障礙。運動真的能激勵人心，凝聚社會，感謝所有港隊運動員，教練及幕後團隊的努力，盡顯體育精神。再次恭喜Vivian，Siobhan 同家朗，不斷突破自己，為港爭光，創造歷史，你們的成就將為年輕一代的運動員爭取到更多的資源，更多的出路，讓土生土長的運動員有更堅定及清晰的目標。多謝你們，多謝港隊代表團，多謝各位支持我們的觀眾，多謝我的台前幕後的所有同事，我們後會有期。」

方力申專心準備採訪。（IG圖片）

親力親為。（IG圖片）

有大批網民看到小方的感性長文後，都紛紛留言大讚表現專業：「因為你自己都經歷過，所以你做既直播訪問好高質！！！Proud of you!!!」、「你做得好好，每一條題目都好顧住運動員去問，唔會令到運動員尷尬難堪，多謝你」、「要贏到香港人嘅稱讚真係唔簡單」、「好appreciate 你對被訪問者的同理心和體貼」、「今次做主持功力增强了，很大進步，又夠真誠，問題又有sense，下屆希望TVB再邀請你去做」、「就係你有過呢啲身份，累積了咁多經驗，促成你這次訪成的成功，多謝你」、「你做得好好、好respect 每一位運動員、有做足功課」。