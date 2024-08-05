邊走邊煮滋味行｜性感女神帶路遇食材靈魂　Arthur尋味蕾極致享受

由香港知名美食Youtuber Arthur（陳家豪） 與台灣初戀女神林莎，攜手主持的開電視全新美食旅遊節目《邊走邊煮滋味行》，將帶領觀眾踏上一段探索台灣地道風味的精彩之旅。

香港知名美食Youtuber Arthur與台灣初戀女神林莎一同主持開電視美食旅遊節目《邊走邊煮滋味行》。

林莎是台灣性感初戀女神。

林莎樣子甜美身材驕人。

節目中，Arthur和林莎深入台灣各地，從山裡到海岸，走訪那些孕育著豐饒食材的地區。他們不僅要尋找最新鮮、最純正的原料，更將與當地的農民、漁民學習食材背後的故事與文化，讓觀眾透過屏幕感受到那份源自土地的溫暖與敬意。

Arthur和林莎深入台灣各地。

兩人要尋找最新鮮、最純正的原料，更將與當地的農民、漁民學習食材背後的故事與文化。

Arthur憑藉其在網路界累積的龐大人氣，以及對烹飪的無窮熱情，將在節目中大顯身手，利用這些直接從產地獲取的新鮮食材，創作出一道道令人驚艷的創意料理。而林莎以甜美形象和親和力十足的主持風格，將負責引導觀眾一起體驗這些美味的誕生過程，並分享她品嚐每一道菜時的真實感受。

Arthur指拍攝節目印象最深刻的，莫過於許多沒看過嚐過的食材。

在《邊走邊煮滋味行》中，令Arthur印象最深刻的，莫過於許多沒看過嚐過的食材，像是台灣熱炒店必點的野菜—水蓮，兩人換上青蛙裝，走進水深到胸口的水蓮種植池，不僅要在泥地中摸到水蓮根部，更要頂著烈日，與時間賽跑搶著採收新鮮水蓮！而隔天則是下到石斑魚養殖池，跟咬合力媲美鱷魚的龍虎斑親密接觸，讓 Arthur 忍不住常在節目上嘆「又濕身了！把這輩子穿青蛙裝的經驗都用上了！」

兩人換上青蛙裝，走進水深到胸口的水蓮種植池。

林莎抱著石斑魚。

石斑魚養殖池！

而外景節目經驗豐富的林莎，這次也帶領著 Arthur 一同上山下海，深度了解台灣豐富的食材資源，以及美食背後的文化深度。令林莎印象最深刻的則是Arthur 精湛的廚藝，「Arthur 總是能把台灣人熟知的食物，創造另一個層次，連我這個台灣人都會想，水蓮來煮義大利麵會成功嗎？」但沒想到 Arthur 做出來的料理，總是讓在場眾人超級驚豔！簡單創意的料理方式，甚至連農夫們都在一旁學習，「晚上就這樣做給小孩吃！」