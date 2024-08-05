TVB人氣小生頭笠紙袋現身尖東玩「老笠」？　真相原來係咁...

現年27歲、港男出身的丁子朗，近年獲無綫力捧極速上位，於《萬千星輝頒獎典禮2021》獲得「飛躍進步男藝員」，去年更參與無綫與星空衛視聯合製作的大型選秀節目《亞洲超星團》，雖然未能走到最後以男團身份出道，但也成功挑戰自己，及一圓歌手夢。隨後丁子朗又在年初於澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中擔大旗，一人孭起全晚司儀工作，可見深受器重。事業如日方中之際，近日，竟有網民發現他頭笠紙袋現身尖東街頭，難道做錯事被捉？

當年只得19歲的丁子朗，參加香港先生贏得亞軍兼最上鏡先生。（資料圖片）

丁子朗於《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與羅天宇齊奪「飛躍進步男藝員」！（電視截圖）

丁子朗，近年獲無綫力捧。(ig@karl_ting)

丁子朗去年參與無綫與星空衛視聯合製作的大型選秀節目《亞洲超星團》，成功挑戰自己。(胡凱欣 攝)

粉絲們不用擔心，其實丁子朗只是在拍攝無綫新劇《香港探秘地圖》，當日劇組到尖東取景被網民捕獲。從網民分享的片段所看，丁子朗與孔德賢分別以斯文look和casual look裝束示人，該場口二人從商廈走出來，孔德賢提議丁子朗扮打劫，並遞上两個預留空間露出雙眼的紙袋，非常搞笑。有網民留言笑說：「依家老笠呀？𡃁仔！」

丁子朗與孔德賢在尖東拍攝無綫新劇《香港探秘地圖》外景。（小紅書）

兩人認真聽導演指導。（小紅書）

拍得好開心。（小紅書）

認真對戲。（小紅書）

兩人嘗試笠上紙袋。（小紅書）

雖然天氣酷熱，加上有市民圍觀，但丁子朗和孔德賢都沒受影響，正式拍攝前，兩人認真對戲，及聽導演執導。至於同場還有大騷美腿非常吸睛的龔嘉欣，不用埋位時，她坐在一旁陰涼處休息，並開著手提電風扇散熱，工作人員則為她整理頭髮。

天氣非常炎熱。（小紅書）

兩人一roll機就非常認真。（小紅書）

入晒戲。（小紅書）

頭笠紙袋一take過。（小紅書）

好好笑。（小紅書）

丁子朗之前受訪時透露在《香港探秘地圖》中飾演一名導演，與黎耀祥、龔嘉欣和倪嘉雯組成一隊探秘小隊，一齊發掘香港一些不同的故事，透過不同單元發展感情、愛情和親情溫情小品；更透露劇中他會與龔嘉欣譜出「姐弟戀」，這也是二人繼《堅離地愛堅離地》再次合作。

同場還有龔嘉欣。（小紅書）

不用埋位時，龔嘉欣坐在一旁陰涼處休息，並開著手提電風扇散熱。（小紅書）

看著兩位小鮮肉好開心。（小紅書）

丁子朗說到與黎耀祥合作獲益良多。（葉志明 攝)