Nowhere Boys成軍10周年開騷揭慶祝序幕 分飾不同造型城堡開party

寰亞樂隊Nowhere Boys成軍邁向10周年，今年10月4至6日假西九文化區藝術公園自由空間大盒The Box舉行「NOWHERE BOYS 《US》LIVE 2024」為周年慶祝活動揭開序幕，門票明天（6號）於KKTIX開售。由主音Van、鼓手Nate、小提琴兼鋼琴手漁佬、結他手Ken和低音結他手Hansun組成的樂隊Nowhere Boys於2015年成軍，走電影式搖滾（Cinematic Rock）風格，因為他們大部份歌曲創作深受電影啟發。

為迎合今次演唱會主題，5位成員將化身不同角色與觀眾互動，Van說：「演唱會名『Us』，主題就係『我哋』，連埋參加呢個Live嘅Fans成為『我哋』，因為之前推出咗一首歌叫《我們的移動城堡》，伸延呢個題材，邀請大家入嚟城堡參加舞會，而喺呢個城堡裹面會發生乜嘢事呢？咁就一齊期待啦！」

Nowhere Boys成軍10周年開騷。

今次演唱會海報，他們化身不同角色：Van飾演「戰士」、Ken是「探險家」、漁佬是「魔法師」、Hansun 是「治療師」，而Nate飾演一名被囚禁在地下室的「瘋子」，而入場觀眾就是城堡內的國民，一起開展冒險故事。「我哋每一次演唱會都有cosplay party，之前做過西部牛仔、探險家、士兵等，今次配合城堡故事，歡迎大家著到中古世紀，好似沙士比亞咁就完美。」

拍攝期間，造型師建議Van將頸上印有演唱會名字「US」的圍巾，放在一邊肩膀，原來他穿著的白上衣原來非常低胸，工作人員們起哄，Van立即臉紅害羞，要求扣針「封胸」，非常搞笑。而在台上拉小提琴時揮灑自如的漁佬，面對鏡頭突然顯得不知所措，了解他的隊友給他一個鋁罐，「有嘢揸手」的他立即專注起來，順利完成。

「今次好開心邀請到Oscar擔任整個演唱會嘅設計總監，佢嘅團隊猛將Victor和Herman幫我哋造衫、搞美術、道具等。過往演唱會主題和設計都係我哋自己諗，試過以戰爭做主題、環遊世界，甚至科幻，都係啲cool樣或者見唔到樣嘅海報，今次Oscar要求我哋開心笑，喺城堡開party，帶出歡樂、有活力、熱鬧氣氛。」Van說。

而舞台設計亦配合主題，「我哋好鍾意做騷嘅時候跑入觀眾席人群裏面，所以今次索性將舞台放喺中間，直情喺觀眾席中間，大家圍住我哋一齊玩，超近距離。」Van還透露新歌快將面世，全新風格令人期待。