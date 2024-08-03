牛雜妹結婚｜老公招永鴻想李亦喬婚後收起性感：想佢日日着樽領衫

李亦喬（牛雜妹）今日（3/8）與拍拖7年圈外男友招永鴻正式拉埋天窗，晚上於紅磡酒店延開23席廣邀親友分享喜悅，晚上午6時30分一對新人現身會見傳媒。新娘子李亦喬身穿貴麗低胸長裙，加上巨型鑽石婚戒相當貴氣逼人。

新娘子李亦喬婚後未必極速造人。（葉志明攝）

新娘子李亦喬接受《香港01》訪問時大讚老公招永鴻為人細心可靠：「我好記得之前，佢都會同我講無論發生啲乜事，佢永遠都會留喺我身邊陪住我，所以我就覺得人結婚就係要搵一個永遠唔會離開你嘅人陪住自己，咁所以我就覺得自己搵到，所以同佢結婚。（婚後收起性感？）我不嬲到唔係好性感㗎，老公乜我好性感咩？」老公招永鴻接著說：「好性感呀。講真其實我都介意㗎，我都想佢日日着樽領衫㗎，不過因為香港天氣太熱所以冇辦法。」新娘子李亦喬續說：「其實我覺得健康性感，我老公應該唔會阻止嘅，最後要係出到嚟係健康開心就OK。」

李亦喬（牛雜妹）今日與拍拖7年圈外男友招永鴻正式拉埋天窗。（葉志明攝）

被問到婚後是否將財政全數交給老婆管理？新郎招永鴻笑言：「盡力，因為承諾嘅嘢係好莊重㗎，我只可以講盡力，我留返幾蚊買雪條就得。」新娘子李亦喬笑著說：「我嫁咗個識玩嘅老公，佢話佢每個月留返幾蚊買雪條咁就得啦，其他嘅嘢就由我負責。」