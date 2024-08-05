鄧紫棋G.E.M.疑以TVB作跳板作回港準備　與呢位高層合照極受看重

歌手鄧紫棋（G.E.M.）今年2月罕有回港在球場美斯表演賽上表演，現場高水準演唱《Amazing Grace》及《Gloria》，贏得好評，重拾香港網民歡心。鄧紫棋近日在澳門舉行《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》，與樂易玲合照，疑為回港鋪路作準備？

G.E.M.在美斯香港表演賽高水準演唱，贏香港網民好評。（IG截圖）

樂易玲日前出席鄧紫棋澳門演唱會，並與鄧紫棋合照。兩人頭貼頭，非常友好。樂易玲發文大讚鄧紫棋，行文間流露對鄧紫棋的欣賞，「G.E.M.絕對是一個充滿才華的年輕創作歌手她的歌聲震撼打動人心 16年間不停成長進步，在不同的舞台閃閃發光 #G.E.M.鄧紫棋#IAMGLORIA世界巡回演唱會澳門站」。

G.E.M.攞過新人獎後便再沒有攞過獎。（電視截圖）

G.E.M.唱功極佳。（IG@gem0816）

爆料者稱前電台女高層望打造炎明熹成「G.E.M. 2.0」! (梁碧玲攝)

網民紛紛留言叫樂易玲邀鄧紫棋唱TVB劇集主題曲，莫非鄧紫棋有機會以TVB作平台，展開回港第一步？令人相當期待。另一邊廂，早前炎明熹（Gigi）被傳因不續約無綫而被雪藏，樂易玲更以「忘本論」勉勵同為聲夢出身的鍾柔美及詹天文；之後再盛傳內地公司以天價斟炎明熹過檔，知情人士指該公司揚言把她打造成「G.E.M. 2.0」。今次樂易玲與鄧紫棋合照，不禁令人聯想不斷。

樂易玲曬出與鄧紫棋合照。（小紅書）

樂易玲曬出與鄧紫棋合照。（小紅書）

非常欣賞鄧紫棋。（小紅書）

非常欣賞鄧紫棋。（小紅書）

網民叫樂易玲邀鄧紫棋唱TVB劇集主題曲。（小紅書）

炎明熹傳因不續約TVB而被雪藏。（資料圖片）