文頌男胞姊Hilary上載與胞弟的最後對話　內容令人心酸流淚

前J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年確診罕見癌症尤文氏肉瘤，更需要停工治療，一度導致零收入需要眾籌醫藥費。但從6月開始文頌男的病情便一直惡化，在人生最後一段路時亦被網民指責，可見他承受着難以想像的痛苦。最終文頌男於上月中離世，終年29歲，而他的後事亦低調於昨日（4日）進行。

前J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年確診罕見癌症尤文氏肉瘤，更需要停工治療，一度導致零收入需要眾籌醫藥費。(IG@koba_mcn)

文頌男的胞姊Hilary昨日在社交平台上載了於靈堂拍攝的照片，以示文頌男的喪禮昨日舉行，低調地送他一程。Hilary今日（5日）再上載了一張手握著疑似是胞弟生前的黑白照，再貼出與他臨終前的對話，內容令人心酸流淚。

文頌男的胞姊Hilary今日（5日）再上載了一張手握著疑似是胞弟生前的黑白照，再貼出與他臨終前的對話，內容令人心酸。(IG@hilarychan0817)

因為早前文頌男的家人曾表示不會為他安排任何公開的追思會或喪禮，所以一直都未知他的喪禮何時舉辦。Hilary昨日上載了心形花牌照，才知道喪禮已經舉行，花牌上寫著「陳文男胞弟千古 永遠懷念」。文頌男生前與家人關係密切，5月時家人才剛剛為他慶祝29歲生日。

文頌男生前與家人關係密切，5月時家人才剛剛為他慶祝29歲生日。(IG@koba_mcn)

Hilary昨日上載了心形花牌照，才知道喪禮已經舉行，花牌上寫著「陳文男胞弟千古 永遠懷念」。(IG@hilarychan0817)

Hilary今日再貼出黑白照，相中應該是她緊握文頌男瘦弱的手並寫下：「家姐愛你」，Hilary貼出二人最後的對話：「仲有咩想同我講？」文頌男當時沒有說話，只輕輕搖頭，再加一個心心手勢的Emoji。雖然文頌男當時沒有說話，但可以看得出姊弟二人很情深，在文頌男29年的短暫人生中最後的路有他最愛的家人相伴。

文頌男6月中經救護車送入醫院。（IG：@koba_mcn）

文頌男曾經是花美男相當陽光。（IG：@koba_mcn）