袁文傑分享夫妻日常勁Sweet　張潔蓮無懼素顏示人獲網民4字激讚

現年55歲的袁文傑畢業於無綫第4期藝員進修訓練班，1997年加入亞洲電視，憑著帥氣的面孔及高大的身材備受重用，更與林韋辰及陳啟泰合稱「亞視三雄」；約滿亞視後，他曾效力Now TV，到2016年重返TVB，憑《不懂撒嬌的女人》「游生」一角人氣急升，近年再憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋，無論在香港或內地都人氣急升。

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮都是愛貓之人。（IG@yuen_man_kit）

羨煞旁人。（IG@yuen_man_kit）

除了角色受歡迎，袁文傑與兒童節目《閃電傳真機》出身的太太張潔蓮（Jackeline）同樣受觀眾喜愛，二人於2020年拉埋天窗，向來作風低調的他們，拍拖至今恩愛非常。最近，袁文傑開通小紅書與網民互動，張潔蓮也有亮相其中，雖然已淡出幕前，但張潔蓮保養得宜，獲讚凍齡有術。

袁文傑拍片分享夫妻日常。（小紅書）

兩公婆撐枱腳。（小紅書）

網民讚張潔蓮保養得宜。（小紅書）

袁文傑近日在小紅書分享了一段「夫妻日常」的短片，片中拍下二人撐完枱腳再去行超市，張潔蓮小鳥依人般依靠著老公，羨煞旁人。而令網民驚訝的是，張潔蓮無懼素顏上陣，皮膚緊緻、樣子清秀。

素顏近距離拍攝都不怕。（小紅書）

袁文傑一樣好似食了防腐劑一樣。（小紅書）

食得好滋味。（小紅書）

袁文傑一邊拍一邊食，好忙。（小紅書）

兩人用餐時叫了一大碟炸物，袁文傑問太太：「其實呢個叫咩名呢？」張潔蓮搞笑回答這碟名為：「女人話唔係好肚餓，但又想食少少嘢」的套餐，所以食店特意給了她們兩個叉一起分享吃。不少網民留言聽到Jackeline姐姐的聲音，即時好像回到童年：「好可愛啊姐姐把聲一出，即刻回到童年」；又大讚她是「天然美女」：「Jackeline姐姐就係天然美女，唔化妝最親切，最靚。」、「Jackeline姐姐，好耐無見啊，仲係咁靚女，你哋好登對！ ！ ！」、「最萌身高差，素顏的潔蓮姐姐像二十多，潮生像三十多」。

醫飽肚，兩個婆去行超市。（小紅書）

張潔蓮不時心心眼望住老公，煙韌到呢！（小紅書）