何太直播因一事又瘋狂鬧爆何伯　目露凶光出言警告老公嚇窒網民

月前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」更指細女將他的450萬養老金全數提走。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，兩人甚至成為了網絡紅人。何伯雖然被網民批評咸濕老懵懂，何太又被狠批貪錢，但兩人亦無懼大家的負評，更不止一次開直播與網民互動兼大曬恩愛。不過近期何太卻多次在直播鬧何伯，日前她又再次公開鬧爆何伯。

《東張西望》月前接連報導喪妻76歲老翁何伯，與年紀相差逾30載的新何太忘年戀。（《東張西望》截圖）

何伯在直播中途搶咪大爆仔女私隱。(節目截圖)

何伯之前開直播鍚新何太。(抖音截圖)

日前有網民於社交網分享了何太在直播期間鬧何伯的片段，短片一開始是何伯說了一句：「我孭住個袋，我都話唔使喇」，何太隨即便連珠炮發開罵何伯說：「你唔好咁樣講嘢好無呀，我哋清清白白，邊度都唔需要求人架，明白無？無需要，只要佢秉公辦理就ok架喇。你使咩講嗰啲嘢呀。」何伯接着說：「咁咪證明自己......」何伯還未說完即被何太打斷，繼續鬧爆他說：「又ok又得喇得喇，你真係吖，你無需加呢啲嘢講，你真係吖，我警告你呀吓。」瞪着何伯，何伯便說：「我行得正」何太又插嘴提醒他：「你唔好講錯嘢呀！」態度相當兇狠，完全感受不到她對何伯的一絲愛意，震驚一眾網民。

何太直播鬧爆何伯。(抖音)

何太直播鬧爆何伯。(抖音)

何太直播鬧爆何伯。(抖音)

何太直播鬧爆何伯。(抖音)