前TVB小生愈撈愈掂搬入千萬海景豪宅　打錯英文慘被網民嘲諷

近年專注在內地發展的梁競徽(前名梁烈唯),除了頻頻登台之外,又加入直播帶貨行列落力Sell貨,成績不俗,他還與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店,專賣名貴錶款,又與林峯太太張馨月合作開車行,早前更與Bob林盛斌在馬來西亞開火鍋店,生意愈搞愈大!近日梁競徽更在社交平台大曬新屋的照片,並寫道:「home sweet home #我家 #home what are nice home for me and my family.」

梁競徽近年主力在內地發展。(微博@梁競徽)

酒吧登台。(微博@梁競徽)

雖然梁競徽並非歌手,但不時有機會登台。(影片截圖)

梁競徽在出席鐘錶店開幕式時戴着炒價逾60萬、俗稱「黃金綠迪」的Rolex Cosmograph Daytona 18ct黃金款現身。(資料圖片)

早前梁競徽與Bob林盛斌在馬來西亞開火鍋店。(微博@梁競徽)

圈中好友都有捧場。(微博@梁競徽)

一起投資開火鍋店。(微博@梁競徽)

據知梁競徽一家原本住在深井碧堤半島,坐擁180度無敵海景,更被譽為「娛樂圈風水屋苑」,多位視帝包括陳豪、黎耀祥、陳山聰都曾居於此。而從梁競徽曬出的新相所見,新屋背山面海,坐擁無敵大海景,屋內裝修以淺木色及雲石牆為主,設計簡約,而陽台上還擺放了一個化寶桶,相信是準備新屋入伙儀式,有網民認出新屋就是位於烏溪沙的千萬海景豪宅「迎海」,更紛紛留言恭喜梁競徽:「恭喜!景觀絕了」、「恭喜喬遷新居」、「個view超正」、「好棒的豪宅」等。

屋內裝修以淺木色及雲石牆為主,設計簡約。(小紅書圖片)

新屋背山面海,坐擁無敵大海景。(小紅書圖片)

無敵海景。(小紅書圖片)

夜景。(小紅書圖片)

夜景。(小紅書圖片)

夜景。(小紅書圖片)

不過亦有網民指出梁競徽打錯英文,應該是「what a nice home」,而不是「what are nice home」。其實過往曾有網民分享「曾被梁競徽不禮貌對待」的故事,該網民指曾在酒店任職前台,他透露當時梁競徽在酒店接待大堂櫃枱問道︰「有冇得睇吓你哋個ball房?」又稱:「我喎!你經理會識得我。」但該酒店經理是外籍人士,並不認識他,網民指梁競徽聽完經理講英文後就口啞啞,講了句「Thank you」就離開了,暗示梁競徽耍大牌兼英文差,但梁競徽事後就發文反擊:「娛樂新聞也是新聞,求真也是重要的!希望你以後可以先查清楚~!再說,我英語水平雖然不高~但也不至於講出『ball房』!而且要處理酒店的事情,也不用我自己去吧小朋友~!你這樣不是在攻擊我,而是在攻擊你們的專業!回頭是岸!」

不過亦有網民指出梁競徽打錯英文,應該是「what a nice home」,而不是「what are nice home」。(網上截圖)

曾有網民開Post暗諷梁競徽耍大牌兼英文差。(微博@梁競徽)