前TVB小生愈撈愈掂搬入千萬海景豪宅　打錯英文慘被網民嘲諷

近年專注在內地發展的梁競徽（前名梁烈唯），除了頻頻登台之外，又加入直播帶貨行列落力Sell貨，成績不俗，他還與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，又與林峯太太張馨月合作開車行，早前更與Bob林盛斌在馬來西亞開火鍋店，生意愈搞愈大！近日梁競徽更在社交平台大曬新屋的照片，並寫道：「home sweet home #我家 #home what are nice home for me and my family.」

梁競徽近年主力在內地發展。（微博@梁競徽）

酒吧登台。（微博@梁競徽）

雖然梁競徽並非歌手，但不時有機會登台。（影片截圖）

梁競徽在出席鐘錶店開幕式時戴着炒價逾60萬、俗稱「黃金綠迪」的Rolex Cosmograph Daytona 18ct黃金款現身。（資料圖片）

早前梁競徽與Bob林盛斌在馬來西亞開火鍋店。（微博@梁競徽）

圈中好友都有捧場。（微博@梁競徽）

一起投資開火鍋店。（微博@梁競徽）

據知梁競徽一家原本住在深井碧堤半島，坐擁180度無敵海景，更被譽為「娛樂圈風水屋苑」，多位視帝包括陳豪、黎耀祥、陳山聰都曾居於此。而從梁競徽曬出的新相所見，新屋背山面海，坐擁無敵大海景，屋內裝修以淺木色及雲石牆為主，設計簡約，而陽台上還擺放了一個化寶桶，相信是準備新屋入伙儀式，有網民認出新屋就是位於烏溪沙的千萬海景豪宅「迎海」，更紛紛留言恭喜梁競徽：「恭喜！景觀絕了」、「恭喜喬遷新居」、「個view超正」、「好棒的豪宅」等。

屋內裝修以淺木色及雲石牆為主，設計簡約。（小紅書圖片）

新屋背山面海，坐擁無敵大海景。（小紅書圖片）

無敵海景。（小紅書圖片）

夜景。（小紅書圖片）

夜景。（小紅書圖片）

夜景。（小紅書圖片）

不過亦有網民指出梁競徽打錯英文，應該是「what a nice home」，而不是「what are nice home」。其實過往曾有網民分享「曾被梁競徽不禮貌對待」的故事，該網民指曾在酒店任職前台，他透露當時梁競徽在酒店接待大堂櫃枱問道︰「有冇得睇吓你哋個ball房？」又稱：「我喎！你經理會識得我。」但該酒店經理是外籍人士，並不認識他，網民指梁競徽聽完經理講英文後就口啞啞，講了句「Thank you」就離開了，暗示梁競徽耍大牌兼英文差，但梁競徽事後就發文反擊：「娛樂新聞也是新聞，求真也是重要的！希望你以後可以先查清楚～！再說，我英語水平雖然不高～但也不至於講出『ball房』！而且要處理酒店的事情，也不用我自己去吧小朋友～！你這樣不是在攻擊我，而是在攻擊你們的專業！回頭是岸！」

不過亦有網民指出梁競徽打錯英文，應該是「what a nice home」，而不是「what are nice home」。（網上截圖）

曾有網民開Post暗諷梁競徽耍大牌兼英文差。（微博@梁競徽）