法證先鋒VI｜王敏奕超靚仙氣婚紗look曝光　法醫蔡潔驚變殺人犯？

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於8月12日（下周一）起翡翠台隆重首播，《倖存者》由謝穎、鍾澍佳擔任總監製、黃國輝擔任監製，主要演員有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林盛斌、吳業坤、陳星妤、陳少邦、馮皓揚、林正峰及郭珮文；蔡思貝、王敏奕、蔣家旻則為特別演出陣容。

《法證先鋒VI倖存者的救贖》將於明天（7日）於優酷正式上線，預約觀看人數持續攀升，截至今午十二時，劇集預約觀看人數已衝破300萬，比起之前以100萬預約觀看人數打破港劇紀錄的《新聞女王》還要高出3倍！優酷今午亦發出最新帖文，指《法證VI》預約人數衝破300萬之餘，亦是優酷史來港劇預約TOP 1。

王敏奕呢個婚紗Look真係仙氣爆燈呀，同黃宗澤對望嘅眼神好似有蜜糖流出嚟咁。

承接第五季《法證》系列，今季主角繼續是「夢幻偵查鐵三角」—法證代表余星柏（黃宗澤Bosco飾）、法醫代表范佩清Dr.范（蔡潔飾），及刑警代表井柏然（袁偉豪飾）。觀乎無綫及內地近日釋出的宣傳片，第六季《法證》至少藏有四大懸念，並主要集中在星柏及范佩清身上。宣傳片頭兩大懸念與上季主角霍寶英（王敏奕飾）有關，寶英今季與星柏有情人終成眷屬、並選在寶英讀書的地方大阪步入教堂；當中除了Bosco與敏奕的甜蜜嘴對嘴、敏奕的超仙氣婚紗Look亦是相當搶焦！不過甜蜜背後原來驚現暗湧，新婚的寶英不幸被綁失蹤，事件更與戴著「貓咪面具」的疑似殺手有關，懸念滿滿。宣傳片還加插了Bosco四出奔走尋妻，及疑似寶英嗌救命的尖叫聲，令網民單看宣傳片已相當肉緊，擔心寶英生死之餘，還大讚余星柏是100分好男人，網民留言：「搵足失蹤咗嘅愛妻成年都未放棄，呢啲男人邊度搵。」

到底Dr.范係咪真係無辜呢？

另外兩大懸念則與Dr.范有關，上季Dr.范險遭「恐怖情人」董應偉（關楚耀飾）生劏一幕引發不少熱話，而於上季已遭Dr.范殺死的董應偉，竟驚嚇地在本季宣傳片中以眼鏡醫生Look「翻生」；更令網民好奇的是，根據本季宣傳片，Dr.范似乎再度以刀刺死董應偉，並因而成為殺人嫌疑犯，當中蔡潔落寞又失望地說出的一句對白：「點解覺得係我殺嘅？」，令人更好奇本季Dr.范的故事新走向。