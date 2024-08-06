劉威煌開騷唔敢請周啟生做嘉賓 譚輝智15字寸對方評判唔識唱歌論

由《超級巨聲》到《中年好聲音2》一直努力不懈的劉威煌（Ryan)，將於8月10、11日假香港麥花臣場館舉行兩場《劉威煌 Reunite Concert》，葉肇中任音樂總監。近日已積極排練，今日與黃洛妍及 HZD（輕鬆啲）員譚輝智、顏米羔,梁浩賢、甘永傑、梁思傑、潘文龍、王嘉明進行 Band Rehearsal 。

今日劉威煌與黃洛妍及 HZD（輕鬆啲）員譚輝智、顏米羔•梁浩賢、甘永傑、梁思傑、潘文龍、王嘉明進行 Band Rehearsal 。（陳順禎攝）

Ryan接受《香港01》訪問時表示：「今次邀請嘅嘉賓全部都係唱歌比賽出身，變咗呢個騷我哋最緊要唱得要好先，咁所以大家冇望會見到我哋除衫騷肌啦，始終如果唱得唔好，就算除晒衫都係死嘅。」問到譚輝智當日會唱多少首歌曲？輝智笑言：「我仲未知，可能當日我會做MC呢？又或者扮超人同一棵樹呢，好多嘢都話唔埋㗎。」顏米羔接著說：「完來你玩呢啲。」

周啟生。

劉威煌開騷唔敢請周啟生做嘉賓 ，譚輝智15字暗寸對方評判唔識唱歌論。（陳順禎攝）

早前周啟生疑批評楊千嬅擔任《中年好聲音》評判「唱歌唔叻點做評判」 惹爭議。被問到會否邀請周啟生做演唱會嘉賓？Ryan表示：「其實我之前係同佢拍過一部電影嘅，佢係有我爸爸，而我都有請佢嚟睇嘅，而佢都好樂意，而我同佢都係有一種緣份。咁當然佢上台彈琴，怕我哋啲琴唔夠靚，始終要有3角琴先襯得起佢，加上我怕時間唔夠場館罰我錢。（佢對《中年好聲音2》都有點評！）佢之前有指點我哋，當然我哋都受教，同埋每個人都可以發表意見，我諗佢係對音樂有一份執着，都係對呢個樂壇都係好，我哋好，又或者唔好，我哋都願意去接受去聽，因為聽係最緊要，大家都係想進步。」顏米恙接著說：「我就覺得足球教練，就唔一定要好波。有一個例子，成日都有人問我，寫影評嗰啲唔通真係識拍電影咩！佢只係鍾意睇。」譚輝智接著笑說：「我鍾意食嘢，但我唔一定要識煮㗎嘛！」