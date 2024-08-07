豪門少奶內地被偶遇素顏生圖狀態令人驚訝　曾戀天王痴心錯付分手

現年43歲的熊黛林熊黛林（Lynn）於2016與身家以億計的郭可頌結婚，並於2018年4月誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，一家四口生活得非常幸福。熊黛林自從成為人妻人母之後，便全心照顧家庭，相夫教女，甚少有在幕前出現。不過她多年來一直Keep得好Fit，即使已生了兩個小朋友亦絕無半點師奶味，除了靚樣凍齡之外，身材亦與當年做Model時一樣。

熊黛林與老公十分恩愛。(微博圖片)

熊黛林一家四口好幸福。(ig圖片)

昨日有網民於社交網分享了在內地一家燒烤店偶遇熊黛林的短片，以「在開平又有大牌明星過來了」為標題，留言寫道：「今天在店里遇到香港明星熊黛林啦，真人很低調全程素顏依舊很漂亮，本人也很有禮貌很nice。估計這一次來開平也是在赤坎古鎮有工作要拍片吧。」從片段中可見熊黛林素顏現身，穿上寬大T恤戴上cap帽，打扮得相當casual低調。素顏出鏡的她依然好靚女，膚質絕佳且臉頰緊緻飽滿，少女感十足，網民紛紛留言驚訝大讚：「說是廿多歲我都信」。

熊黛林在內地燒烤店被偶遇。(小紅書)

熊黛林在內地燒烤店被偶遇。(小紅書)

熊黛林在內地燒烤店被偶遇。(小紅書)

熊黛林在內地燒烤店被偶遇。(小紅書)

熊黛林在內地燒烤店被偶遇。(小紅書)

熊黛林在內地燒烤店被偶遇。(小紅書)

熊黛林在內地燒烤店被偶遇。(小紅書)

熊黛林曾與天王郭富城拍拖7年，甚至多次傳出兩人結婚的消息，不過最終還是分手了。當年兩人分手後，郭富城曾以「鞋」來比喻與熊黛林的一段情，表示：「一雙鞋不合腳時，成天穿都會不舒服，你都就會想換一雙舒服的鞋。我們每日都要走路，就好似身邊伴侶，應該要找對合適先着上去，硬撐着穿只會流血，傷口又不癒合，找另一個可能更好，感情世界也是一樣。」熊黛林可說是愛錯人，但如今她已有幸福家庭。

熊黛林是個幸福靚媽。(ig圖片)

熊黛林是個幸福靚媽。(ig圖片)