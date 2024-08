余思敏一張地氈相引爆熱話　網民「腦補」成個故事喺北角酒店發生

鄭中基(Ronald)日前(3日)突然在社交平台發文宣布與經理人何慶湘終止合作,更指發現她「工作及道德操守有問題」,相隔約一小時後,鄭中基再發文表示自己的情緒及健康問題,將完成演唱會後暫停休息。相隔2天後鄭中基再發聲明及長文向大家交代事件的始末,除了指何慶湘已即時離職外,長文中更承認患抑鬱症及壓力爆煲。

鄭中基這件事立即成為網民熱話,連日來都有不少網民討論他的聲明及太太余思敏的發文,有網民更偵探上身指余思敏發文「不單純」。鄭中基的長文更被指是出自余思敏手,從而推斷鄭中基與何慶湘有不可告人的關係。

在鄭中基宣布與何慶湘終止合作之前一天,余思敏在社交平台發文配以一張「地氈相」,並標注了鄭中基、何慶湘、工作人員及機動電視台:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?」這短短兩句說話疑似作出最後警告,讓不少網民紛紛猜想到底發生什麼事令余思敏這樣發文,網民亦覺得是以上標注的人做了一些事觸碰到余思敏的底線以致。

更有網民見到「地氈相」就認定是酒店的地毯,亦有人「腦補」地毯與北角一酒店同款,因為這間酒店正正在鄭中基的娛樂公司附近。網民繼而指出地毯上亦有些「不明液體」,余思敏發文指有大事公開等,再綜合出他們認為完整的故事。